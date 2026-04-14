Nordex verzeichnet weniger Neugeschäft zum Jahresauftakt
- Neugeschäft ohne Service sank auf 1,9 Gigawatt
- Durchschnittspreis stieg auf 0,91 Mio Euro je MW
- 292 Windanlagen für Projekte in 13 Ländern
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Nordex hat im ersten Quartal weniger Aufträge eingeworben als im Vorjahr. So sank das Neugeschäft ohne Service auf knapp 1,9 Gigawatt, nach knapp 2,2 Gigawatt im Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dagegen stieg der durchschnittliche Verkaufspreis leicht auf 0,91 Millionen Euro pro Megawatt Leistung. Im Vergleichzeitraum des Vorjahres waren es noch 0,87 Millionen gewesen.
Insgesamt bestellten Kunden im ersten Quartal 292 Windkraftanlagen für Projekte in 13 Ländern. Die stärksten Einzelmärkte waren Deutschland, die Türkei und Schweden. Nordex sei wie erwartet in das Jahr gestartet, erklärte Konzernchef José Luis Blanco. "Die Auftragspipeline in Europa und Nordamerika entwickelt sich weiterhin solide, sodass wir eine anhaltende Auftragsdynamik im weiteren Jahresverlauf erwarten."/nas/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 45,94 auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +2,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 10,75 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 58,00EUR was eine Bandbreite von -22,89 %/+27,78 % bedeutet.
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Das liegt bestimmt daran, dass man hier statt in einer Aktien-Diskussionsgruppe in einer Therapiesitzung landet, in der der eine die anderen zum gemeinschaftlichen Malen nach Zahlen ermuntert, ein anderer sein Tourette-Syndrom auslebt und wieder ein anderer Jünger für die rote Kommune zu gewinnen sucht. Alles nichts für mich. Weiter viel Spaß in der Therapiegruppe!
Nu ist sie weg, und der Kurs klettert wieder. Hatte wohl keine Flagge zur Hand, für die Fahnenstange. Reisende soll man nicht aufhalten....
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