JEFFERIES stuft LVMH auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 610 auf 510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Kleine operative Fortschritte würden durch die Belastungen des Nahost-Konflikts überschattet, schrieb James Grzinic am Montagabend nach leicht enttäuschenden Umsatzzahlen des Luxuskonzerns./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 467,1EUR auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 510
Kursziel alt: 610
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
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