JEFFERIES stuft LVMH auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 610 auf 510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Kleine operative Fortschritte würden durch die Belastungen des Nahost-Konflikts überschattet, schrieb James Grzinic am Montagabend nach leicht enttäuschenden Umsatzzahlen des Luxuskonzerns./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 467,1EUR auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 510

Kursziel alt: 610

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 510,00 € , was eine Steigerung von +5,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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