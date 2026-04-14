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    Unsicherheit wächst

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    Immer mehr Analysten ziehen die Reißleine bei Nike

    Und ein weiterer Analyst stuft die Aktie von Nike herab, während die Trendwende weiter auf sich warten lässt und die Zweifel der Investoren wachsen.

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    Unsicherheit wächst - Immer mehr Analysten ziehen die Reißleine bei Nike
    Foto: Michael Kappeler/dpa

    Die Investmentbank HSBC hat ihre Bewertung für den Konzern von "Buy" auf "Hold" gesenkt und zugleich das Kursziel drastisch reduziert. Statt zuvor 90 US-Dollar traut HSBC der Aktie nun nur noch 48 US-Dollar zu.

    Vom Hoffnungsträger zur Bewährungsprobe

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    Laut HSBC-Analyst Akshay Gupta habe sich die Investmentthese rund um Nike grundlegend verändert. Statt eines sicheren Turnarounds sei die Strategie nun zu einer "Show-me-Story" geworden – also einem Fall, in dem Investoren erst konkrete Ergebnisse sehen wollen, bevor sie Vertrauen zurückgewinnen.

    Noch im Jahr 2024 hatte Nike eine umfassende strategische Neuausrichtung angekündigt. Im Fokus standen Produktinnovationen, eine Stärkung der Marke sowie Veränderungen im Management. Doch bislang bleiben sichtbare Erfolge aus.

    Aktie im freien Fall

    Die Skepsis spiegelt sich deutlich in der Kursentwicklung wider: Seit Jahresbeginn hat die Nike-Aktie rund 33 Prozent an Wert verloren. Belastet wird das Papier nicht nur durch unternehmensinterne Herausforderungen, sondern auch durch ein schwieriges makroökonomisches Umfeld.

    Investoren reduzieren unter anderem aufgrund neuer US-Zölle sowie steigender Transportkosten und Lieferkettenprobleme im Zuge geopolitischer Spannungen im Nahen Osten.

    Ein schwacher Geschäftsausblick, den Nike im vergangenen Monat präsentierte, verschärfte die Lage weiter. Nike erwartet für das laufende Quartal einen Umsatzrückgang von etwa 2 Prozent bis 4 Prozent. Besonders belastend ist der chinesische Markt: Hier wird ein Einbruch von bis zu 20 Prozent prognostiziert. Analysten erwarten für das Gesamtjahr lediglich rund 46,8 Milliarden US-Dollar Umsatz, was kaum Wachstum entspricht.

    Wall Street verliert den Glauben

    HSBC ist mit ihrer Neubewertung nicht allein. Auch Piper Sandler stufte die Aktie kürzlich herab. Zuvor hatten bereits Schwergewichte wie Goldman Sachs und Bank of America ihre Einschätzungen gesenkt.

    Konkurrenzdruck wächst

    Neben den makroökonomischen Faktoren sieht sich Nike auch einem verschärften Wettbewerb ausgesetzt. Neue Anbieter wie Hoka gewinnen Marktanteile, während etablierte Rivalen wie Adidas ein Comeback im Schuhsegment feiern.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 42,91EUR auf NYSE (14. April 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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