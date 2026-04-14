tonies Registered (A): Rekordwachstum 2025, starke Aussichten 2026 & Erfolg beim Ecosystem-Ausbau
Rekordjahr mit starkem Wachstum, profitabler denn je und Rückenwind aus Nordamerika – tonies setzt 2025 neue Maßstäbe und schafft die Basis für weiteres dynamisches Wachstum.
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- Gruppenumsatz 2025: 630,3 Mio. EUR, +31 % (+36 % in konstanter Währung) gegenüber Vorjahr.
- Rekordprofitabilität: bereinigte EBITDA‑Marge auf 8,6 % (Anstieg um 1,1 Prozentpunkte) dank vorteilhaftem Produktmix und operativer Effizienz.
- Nordamerika als wichtigster Wachstumstreiber: Umsatz 275,7 Mio. EUR (+31 % / +40 % cc); Ausbau des Großhandels über Partner wie Target und Walmart.
- Tonieboxen: Umsatz 161,2 Mio. EUR (+18 % / +21 % cc) und Meilenstein von 10 Millionen weltweit verkauften Tonieboxen (September 2025) – Basis für wiederkehrende Umsätze und Ökosystem-Ausbau.
- Tonies‑Figuren starkes Wachstum: Umsatz 447,2 Mio. EUR (+37 % / +43 % cc), getrieben durch neue Formate (My First Tonies, Tonieplay) und Lizenz-/Franchise‑Mix; wichtige Innovationen: Toniebox 2 und Tonieplay.
- Ausblick 2026: Erwartungen >20 % Umsatzwachstum (cc) auf über 760 Mio. EUR, Nordamerika >30 % (cc) und bereinigte EBITDA‑Marge von 9–11 % (bei EUR/USD 1,20 und ohne wesentliche Verschlechterung der Konsumstimmung).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei tonies Registered (A) ist am 14.04.2026.
Der Kurs von tonies Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,590EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,52 %
im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,650EUR das entspricht einem Plus von +0,57 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.281,33PKT (+0,24 %).
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