Spielwarenhersteller Tonies will weiter profitabel wachsen
- Toniebox 2 startet erfolgreich und stärkt Prognose
- Währungsbereinigt auf über 760 Millionen Umsatz
- Ebitda-Marge erwartet bei neun bis elf Prozent
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der erfolgreiche Verkaufsstart der "Toniebox 2" stimmt den Spielwarenhersteller Tonies für das laufende Jahr zuversichtlich. So soll der Konzernumsatz währungsbereinigt um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen auf über 760 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten hier im Mittel bereits 777 Millionen auf dem Zettel. Die Marge des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber. Ebitda) soll zwischen neun und elf Prozent liegen. Hier lagen Experten etwa in der Mitte der Bandbreite.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr verzeichnete Tonies wie bereits bekannt einen Konzernumsatz von gut 630 Millionen Euro, ein Anstieg um rund 31 Prozent gegenüber 2024. Tonies machte dabei knapp die Hälfte des Jahresumsatzes im vom Weihnachtsgeschäft und Aktionstagen wie dem Black Friday geprägten vierten Quartal. Das bereinigte operative Ergebnis lag bei rund 54 Millionen Euro nach 36 Millionen im Vorjahr. Branchenexperten hatten hier mit etwas weniger gerechnet. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent und übertraf damit die ausgegebene Prognosespanne leicht.
Das Management des seit Ende Dezember im SDax gelisteten Unternehmens hatte bereits Anfang Februar vorläufige Eckdaten für 2025 mitgeteilt./err/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie
Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 17.329 auf Ariva Indikation (13. April 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +6,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,54 %.
Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +24,40 %/+33,97 % bedeutet.
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hi
gibts doch nicht...
Marktlage hin oder her, werde es nie verstehen.
ich kaufe dennoch langsam weiter nach