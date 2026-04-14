ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Continental auf 'Overweight', Ziel hoch auf 72 Euro
- Barclays hebt Conti-Kursziel auf 72 Euro an
- Aktien von Equal Weight auf Overweight hochgestuft
- Branche gestärkt trotz Kosten- und Krisenrisiken
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 70 auf 72 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Conti und rät auch, Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck und die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 65,26 auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +1,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,05 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +1,10 %/+37,87 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 72 Euro