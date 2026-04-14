Barclays hebt Continental auf 'Overweight', Ziel hoch auf 72 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 65,26 auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +1,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13,05 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +1,10 %/+37,87 % bedeutet.