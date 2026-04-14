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    Dr. Paula Muto, Gründerin von UberDoc, in das US-amerikanische Federal Health Advisory Committee berufen

    Dr. Paula Muto, Gründerin von UberDoc, in das US-amerikanische Federal Health Advisory Committee berufen
    Foto: adobe.stock.com

    Die Ernennung folgt auf die kürzlich erfolgte Börsennotierung von UberDoc und markiert einen Meilenstein für das Unternehmen

     

    Boston, MA – 14. April 2026 / IRW-Press / UberDoc Health Technologies Corp. (CSE: APPT | FWB: 4KL0) („UberDoc“ oder das „Unternehmen“), eine innovative Gesundheitsplattform, die es Patienten ermöglicht, direkt mit erstklassigen Ärzten zu transparenten, im Voraus festgelegten Preisen in Kontakt zu treten, gab heute bekannt, dass seine Gründerin, Dr. Paula Muto, in das National Committee on Vital and Health Statistics (NCVHS) berufen wurde, ein Bundesberatungsgremium des U.S. Department of Health and Human Services (HHS) und der Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Die Ernennung folgt unmittelbar auf einen wichtigen Meilenstein des Unternehmens: die kürzlich erfolgte Börsennotierung an der Canadian Securities Exchange und der Frankfurter Wertpapierbörse. Damit positioniert sich das Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Gesundheitspolitik und marktorientierter Innovation.

     

    Das NCVHS ist ein Beratungsgremium der US-Bundesregierung, das den Secretary of Health and Human Services in Fragen zu Gesundheitsdatenstandards, Patientendatenschutz und Verwaltungsvereinfachung berät. Dr. Muto tritt dem Ausschuss als praktizierende Ärztin und Unternehmerin im Gesundheitswesen bei. Sie verfügt über direkte Erfahrung im Umgang mit den Hürden, die einer zeitnahen fachärztlichen Versorgung im Wege stehen.

     

    Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung als praktizierende Gefäßchirurgin überzeugt Dr. Muto sowohl Investoren als auch politische Entscheidungsträger durch ihre unmittelbare Praxiserfahrung. „Ich war es leid, mitanzusehen, wie Patienten Mühe hatten, einen Facharzt zu finden – nicht, weil es keine guten Ärzte gibt, sondern weil das dazwischenliegende System zu kompliziert geworden ist“, sagte Dr. Muto. „Ich habe UberDoc gegründet, um das zu ändern. Durch meine Mitarbeit im NCVHS kann ich die gleichen dringenden Anliegen bei politischen Entscheidungen einbringen, die Einfluss darauf haben, wie das Gesundheitswesen tatsächlich funktioniert.“

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