JPMORGAN stuft LVMH auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Neutral" belassen. Auch für den Luxusgüterkonzern seien es unruhige Zeiten, schrieb Chiara Battistini am Montagabend nach etwas unter ihren Prognosen liegenden Umsatzzahlen. Geringere Fortschritte im Bereich Mode & Lederwaren dürften die Branche am Dienstag etwas belasten./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 22:01 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 472,7EUR auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 580

Kursziel alt: 580

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 580,00 € , was eine Steigerung von +20,39% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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