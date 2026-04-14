JPMORGAN stuft LVMH auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 580 Euro auf "Neutral" belassen. Auch für den Luxusgüterkonzern seien es unruhige Zeiten, schrieb Chiara Battistini am Montagabend nach etwas unter ihren Prognosen liegenden Umsatzzahlen. Geringere Fortschritte im Bereich Mode & Lederwaren dürften die Branche am Dienstag etwas belasten./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 22:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 22:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 472,7EUR auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 580
Kursziel alt: 580
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chiara Battistini
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 580
Kursziel alt: 580
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