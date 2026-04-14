BERENBERG stuft Evotec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Der Wirkstoffforscher verzeichne eine verstärkte Nachfrage von Unternehmen, die Präparate mit KI-Unterstützung entwickelt hätten und nun "in der realen Welt" einem Härtetest unterziehen müssten, schrieb Christian Ehmann am Montag. Er sieht sich insofern darin bestärkt, dass Evotec ein Profiteur des Einzugs von KI sein wird./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 4,765EUR auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,70

Kursziel alt: 9,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

