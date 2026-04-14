JEFFERIES stuft GIVAUDAN AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3500 Franken auf "Buy" belassen. Der Umsatz der Schweizer habe die Markterwartungen im ersten Quartal erfüllt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Dienstag. Im Bereich Duftstoffe habe das Unternehmen besser abgeschnitten, bei Aromen etwas schwächer./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:35 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:35 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 3.169EUR auf Lang & Schwarz (14. April 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3500

Kursziel alt: 3500

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

