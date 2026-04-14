Oracle mit eindeutigen Trendwendeoptionen

Zudem wurden sogenannte „Fusion Agentic Applications“ angekündigt. Dabei handelt es sich um Anwendungen, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz Prozesse automatisieren und Entscheidungen innerhalb von Unternehmen unterstützen. Diese Innovationen kommen bei Investoren offenbar gut an.

Ein Grund für die positive Entwicklung sind neue Ankündigungen des Unternehmens: Rund um den 9. April stellte Oracle insgesamt 12 neue Anwendungen für seine Cloud-Lösungen in den Bereichen Unternehmenssoftware und Lieferkettenmanagement vor. Dazu gehören unter anderem Tools wie „Claims Settlement Workspace“, „Collectors Workspace“ und das „Logistics Execution Command Center“.

Wichtige Kursmarken im Blick

Der Kurssprung zu Wochenbeginn führte die Aktie auf den höchsten Stand seit Ende März und in die Nähe eines wichtigen Durchschnittswerts der letzten 50 Tage. Zuvor hatte sich bei etwa 134,60 US-Dollar ein möglicher Boden gebildet – dieser muss jedoch noch bestätigt werden.

Sollte sich die Erholung fortsetzen, könnten zunächst Kursziele bei 164,07 und anschließend bei 171,16 US-Dollar erreicht werden. Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marke wäre ein starkes Signal und könnte weiteres Potenzial bis etwa 186,10 US-Dollar freisetzen.

Risiken bleiben bestehen

Trotz der positiven Ansätze ist Vorsicht geboten: Sollte die Aktie erneut deutlich fallen und ein neues Jahrestief markieren, könnte sie weiter bis auf etwa 127,54 US-Dollar nachgeben. Dort liegt eine wichtige Unterstützungszone aus den Jahren 2023 und 2024.

Insgesamt zeigen sich erste Lichtblicke, doch eine klare Trendwende muss sich erst noch bestätigen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 153,35 US-Dollar

Kursziele : 164,07/171,16/186,10 US-Dollar

Renditechance via DU7140 : 150 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Oracle Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU7140 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,83 - 1,84 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 131,9799 US-Dollar Basiswert: Oracle Corp. KO-Schwelle: 131,9799 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 153,35 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 186,10 US-Dollar Hebel: 7,11 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7UG9 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,83 - 1,84 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 174,1706 US-Dollar Basiswert: Oracle Corp. KO-Schwelle: 174,1706 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 153,35 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,07 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.