Abwarten hat sich gelohnt

Gerade in diesem Bereich könnten jedoch vermehrt Verkäufer aktiv werden. Es ist daher gut möglich, dass es zunächst zu einer Verschnaufpause kommt und die Kurse wieder etwas nachgeben.

Innerhalb von nur fünf Monaten legte die Aktie in der Spitze um 132 Prozent zu. Damit erreichte sie wieder das Niveau der Höchststände aus dem Jahr 2023 und näherte sich der Marke von 38,77 Euro.

Rückgänge auf 30,92 Euro oder sogar bis in den Bereich von 26,52 Euro wären in diesem Zusammenhang nicht ungewöhnlich. Für Anleger, die bereits investiert sind, könnte es daher sinnvoll sein, zumindest einen Teil der Gewinne zu sichern.

Langfristig weiter Potenzial

Trotz möglicher kurzfristiger Rücksetzer bleiben die Aussichten insgesamt positiv. Sollte es der Aktie gelingen, die Hochs aus dem Jahr 2023 nachhaltig zu überwinden, könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen.

In diesem Fall wird dem Unternehmen weiteres Kurspotenzial bis auf 45,99 Euro zugetraut.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 39,00 Euro

Kursziele : 42,00/45,99 Euro

Renditechance via DU870Q : 100 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Aixtron SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU870Q Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,75 - 0,78 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 29,3176 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 29,3176 Euro akt. Kurs Basiswert: 36,75 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 45,99 Euro Hebel: 4,72 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU9F8E Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,80 - 0,83 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 45,11 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 45,11 Euro akt. Kurs Basiswert: 36,75 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,47 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.