DAX weiß nicht, wohin so recht…

Auch wenn die wichtige Meerenge möglicherweise noch für Monate schwer passierbar bleibt, scheinen sich die Finanzmärkte davon aktuell nur begrenzt beeindrucken zu lassen.

Zwar sah eine am Wochenende vereinbarte Waffenruhe eigentlich vor, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, doch in der Praxis ist davon bislang wenig zu sehen. Der Iran hat seine Zustimmung an Bedingungen geknüpft, während die USA inzwischen selbst eine mögliche Blockade ins Spiel gebracht haben.

Diese Unsicherheit sorgt weiterhin für Spannungen, insbesondere mit Blick auf die weltweite Energieversorgung.

Gute Unternehmenszahlen stützen die Börsen

Trotz anfänglicher Verluste konnten sich die Aktienmärkte im Tagesverlauf wieder erholen und drehen aktuell ins Plus. Für zusätzliche Unterstützung sorgten besser als erwartete Quartalszahlen der Investmentbank Goldman Sachs, die die Stimmung unter Anlegern aufgehellt haben.

DAX erholt sich – bleibt aber anfällig

Der deutsche Leitindex DAX fiel zunächst auf ein Tagestief von etwa 23.480 Punkten, konnte sich danach jedoch zügig erholen. Aktuell bewegt er sich wieder im Bereich von rund 23.750 Punkten, wo wichtige Durchschnittslinien verlaufen.

Dennoch bleibt die Lage kurzfristig unsicher: Eine Kurslücke, die seit Mittwoch letzter Woche besteht, ist noch immer offen und könnte den Index erneut unter Druck setzen. In diesem Fall wären Rückgänge bis etwa 23.000 Punkte möglich.

Auf der Oberseite müsste der DAX hingegen deutlich über 24.266 Punkte steigen, um wieder Kurs auf seine bisherigen Höchststände bei rund 25.507 Punkten zu nehmen.

Aktuelle Lage

DAX bei 23.742 Punkten

VDAX zeigt weiter erhöhte Nervosität!

Fear& Greed Index bei 40 auf "Fear" gewechselt und weiter steigend

Tagesanalyse:

RSI: 53 - Neutral MACD: -78 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist weiter im bärische Lager Anlaufmarken nach oben bei 24.266 / 24.479 / 24.695 und 25.020 Punkten, nach unten bei 23.738 / 23.476 / 23.397 und 23.000 Punkten. Gaps bei 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Druck auf langfristige Trendverläufe nimmt ab - Risiko einer weltweiten Rezession weiter hoch - brüchige Waffenruhe! VDAX-New Angstlevel weiter sehr hoch VDAX-New der Deutschen Börse (10. April 2026): Bei 22,00% (steigend) (Vortag: 23,32%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Market-Sell-Order unter 23.675 Punkten platzieren, Stopp bei 23.900 Punkten. Kursziel bei 23.000 Punkten - NEU 2. Buy-Limit-Order um 23.000 Punkten platzieren, Stopp bei 22.700 Punkten. Kursziel bei 24.266 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU98QA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 11,13 - 11,14 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22.797,30 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 22.797,30 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.742,45 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 21,56 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8X4Z Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 10,35 - 10,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.906,16 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.906,16 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.742,45 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 23.000 Punkte Hebel: 23,04 Kurschance: + 70 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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