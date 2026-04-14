Gerresheimer, GoPro Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Bubble60 - wikimedia
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Arafura Rare earths
|🥈
|Singulus Technologies
|🥉
|ITM Power
|Quantum eMotion
|Xiaomi
|Deutsche Rohstoff
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Gerresheimer
|113
|🥈
|Almonty Industries
|77
|🥉
|TeamViewer
|32
|mutares
|32
|Atos
|20
|Verbio
|18
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|GoPro Registered (A)
|+16,83 %
|🥈
|Sunrise Energy Metals
|+8,28 %
|🥉
|Kioxia Holdings Corporation
|+7,85 %
|🟥
|Sivers Semiconductors
|-4,19 %
|🟥
|Contemporary Amperex Technology Limited (H)
|-7,35 %
|🟥
|Condor Energies
|-13,68 %
Arafura Rare earths
Wochenperformance: +0,82 %
Wochenperformance: +0,82 %
Platz 1
Singulus Technologies
Wochenperformance: +53,18 %
Wochenperformance: +53,18 %
Platz 2
ITM Power
Wochenperformance: +45,53 %
Wochenperformance: +45,53 %
Platz 3
Quantum eMotion
Wochenperformance: +5,15 %
Wochenperformance: +5,15 %
Platz 4
Xiaomi
Wochenperformance: -5,86 %
Wochenperformance: -5,86 %
Platz 5
Deutsche Rohstoff
Wochenperformance: -4,30 %
Wochenperformance: -4,30 %
Platz 6
Gerresheimer
Wochenperformance: -8,47 %
Wochenperformance: -8,47 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: +20,49 %
Wochenperformance: +20,49 %
Platz 8
TeamViewer
Wochenperformance: -1,55 %
Wochenperformance: -1,55 %
Platz 9
mutares
Wochenperformance: -5,92 %
Wochenperformance: -5,92 %
Platz 10
Atos
Wochenperformance: -0,97 %
Wochenperformance: -0,97 %
Platz 11
Verbio
Wochenperformance: -10,84 %
Wochenperformance: -10,84 %
Platz 12
GoPro Registered (A)
Wochenperformance: +41,74 %
Wochenperformance: +41,74 %
Platz 13
Sunrise Energy Metals
Wochenperformance: +34,39 %
Wochenperformance: +34,39 %
Platz 14
Kioxia Holdings Corporation
Wochenperformance: +51,19 %
Wochenperformance: +51,19 %
Platz 15
Sivers Semiconductors
Wochenperformance: +61,70 %
Wochenperformance: +61,70 %
Platz 16
Contemporary Amperex Technology Limited (H)
Wochenperformance: -0,49 %
Wochenperformance: -0,49 %
Platz 17
Condor Energies
Wochenperformance: -2,73 %
Wochenperformance: -2,73 %
Platz 18
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