Gold konsolidiert fast unverändert 4.760,03 USD

USD

+0,27 %

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,90 % 1 Monat -5,04 % 3 Monate +3,12 % 1 Jahr +47,67 %

Der Goldpreis zeigt sich stabil bei 4.760,03. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 2.001,37USD. Heute notiert Gold bei 4.760,03USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.378,39USD wert – ein Zuwachs von +137,84 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Gold zeigt gemischte Signale. Physische Käufer wirken gelassen, Papiergold-Positionen scheinen reduziert. Öl-Gold-Korrelation wird diskutiert: Öl steigt, Gold reagiert unterschiedlich. Technisch: Unterstützung bei 4700, Widerstand bei 4800. 14-Tage-Entwicklung nicht genannt; kurzfristig eher seitwärts, langfristig bleibt Unsicherheit über die Kursentwicklung.