Goldpreis
Gold konsolidiert fast unverändert 4.760,03 USD
Goldpreis stabil bei 4.760,03 USD, Veränderung nur +0,27 %.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,90 %
|1 Monat
|-5,04 %
|3 Monate
|+3,12 %
|1 Jahr
|+47,67 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 2.001,37USD. Heute notiert Gold bei 4.760,03USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.378,39USD wert – ein Zuwachs von +137,84 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Gold zeigt gemischte Signale. Physische Käufer wirken gelassen, Papiergold-Positionen scheinen reduziert. Öl-Gold-Korrelation wird diskutiert: Öl steigt, Gold reagiert unterschiedlich. Technisch: Unterstützung bei 4700, Widerstand bei 4800. 14-Tage-Entwicklung nicht genannt; kurzfristig eher seitwärts, langfristig bleibt Unsicherheit über die Kursentwicklung.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|369,35EUR
|+0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,11EUR
|+0,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|269,58EUR
|+0,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|395,34EUR
|+1,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,07EUR
|-0,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|606,95EUR
|+1,32 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|387,30EUR
|+0,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,11EUR
|-0,08 %
|Long
|1
|0,00
|130,22EUR
|-1,03 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,283EUR
|-0,28 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.