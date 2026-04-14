Silberpreis
Silber mit Rally: +1,54 % in 24h auf 76,78 USD
Silber im Höhenflug: +1,54 % plus, aktuell 76,78 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,50 %
|1 Monat
|-4,45 %
|3 Monate
|-11,38 %
|1 Jahr
|+138,96 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 16,18991USD. Heute notiert Silber bei 76,78USD. Ihr Einsatz wäre nun 23.711,4USD wert – ein Zuwachs von +374,23 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Miner berichten realisierte Verkaufspreise deutlich über COMEX (Q4 2025: Hecla ~69 USD/oz; First Majestic ~59 USD/oz), während AISC-Kosten und Dieselpreise Margen belasten. KI-Nutzung wird skeptisch bewertet; der Fokus bleibt auf Geschäftsberichten und Kennzahlen. Kurzfristig abwarten, langfristig Potenzial bei stabilem Preis-/Kostenfeld. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: keine klare Richtung, eher seitwärts.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|369,00EUR
|+0,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,11EUR
|+0,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|269,58EUR
|+0,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|395,34EUR
|+1,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,07EUR
|-0,23 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|606,95EUR
|+1,32 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|387,30EUR
|+0,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,11EUR
|-0,08 %
|Long
|1
|0,00
|130,22EUR
|-1,03 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,283EUR
|-0,28 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.