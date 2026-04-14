Silber mit Rally: +1,54 % in 24h auf 76,78 USD

+1,54 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,50 % 1 Monat -4,45 % 3 Monate -11,38 % 1 Jahr +138,96 %

Silber steigt innerhalb von 24 Stunden umauf 76,78. Die positive Stimmung unter Investoren sorgt für weiteres Kaufinteresse, das den Aufwärtstrend zusätzlich befeuert.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 16,18991USD. Heute notiert Silber bei 76,78USD. Ihr Einsatz wäre nun 23.711,4USD wert – ein Zuwachs von +374,23 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Miner berichten realisierte Verkaufspreise deutlich über COMEX (Q4 2025: Hecla ~69 USD/oz; First Majestic ~59 USD/oz), während AISC-Kosten und Dieselpreise Margen belasten. KI-Nutzung wird skeptisch bewertet; der Fokus bleibt auf Geschäftsberichten und Kennzahlen. Kurzfristig abwarten, langfristig Potenzial bei stabilem Preis-/Kostenfeld. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: keine klare Richtung, eher seitwärts.