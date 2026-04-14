BARCLAYS stuft VALEO auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Continental und rät dazu, auch Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck sowie die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt, schrieb der Experte. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet. Aumovio hält er für eine attraktive Turnaroundstory mit enormem Wertschöpfungspotenzial - gerade im Vergleich mit dem direkten Konkurrenten Valeo./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 11,00EUR auf Tradegate (14. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Erwann Dagorne
Analysiertes Unternehmen: VALEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 11
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Erwann Dagorne
Analysiertes Unternehmen: VALEO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 11
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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