Oracle kassiert dank Kurssprung bei Bloom Energy kräftig ab

Nur wenige Tage nach dem Erhalt eines Optionsscheins im Wert von 400 Millionen US-Dollar hat der US-Softwareriese Oracle seine Zusammenarbeit mit dem Brennstoffzellenhersteller Bloom Energy ausgeweitet und steht bereits vor einem erheblichen Buchgewinn.

Am Donnerstag wurde Oracle ein Optionsschein eingeräumt, der dem Unternehmen erlaubt, bis zu 3,53 Millionen Aktien von Bloom Energy zu einem Preis von 113,28 US-Dollar je Aktie zu erwerben. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf rund 400 Millionen US-Dollar.

Ausbau der Energieversorgung für KI-Rechenzentren

Nach Börsenschluss am Montag kündigten beide Unternehmen eine deutliche Ausweitung ihrer Zusammenarbeit an. Oracle hat sich zunächst 1,2 Gigawatt an Kapazität aus Bloom-Brennstoffzellensystemen gesichert. Insgesamt plant der Konzern, bis zu 2,8 Gigawatt zu beziehen.

Die Implementierung der ersten Ausbaustufe ist bereits angelaufen und soll bis 2027 abgeschlossen werden.

"Durch den schnellen Einsatz der zuverlässigen und effizienten Brennstoffzellentechnologie von Bloom erfüllen wir zügig die Anforderungen unserer Kunden in den USA", erklärte Mahesh Thiagarajan, Executive Vice President bei Oracle Cloud Infrastructure.

Kurssprung bringt Oracle satten Buchgewinn

Nach Bekanntgabe der erweiterten Partnerschaft schoss die Bloom-Aktie um rund 15 Prozent nach oben und erreichte nahezu 203 US-Dollar. Damit ergibt sich für Oracle auf dem Papier bereits ein Gewinn von rund 316 Millionen US-Dollar gegenüber dem Ausübungspreis des Optionsscheins.

Bloom Energy auf Höhenflug

Die Aktie von Bloom Energy liegt auf Jahressicht 970 Prozent im Plus und notiert allein in den vergangen 5 Tagen 50 Prozent im Plus und seit Jahresbeginn um 127 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung überschritt inzwischen die Marke von 50 Milliarden US-Dollar.

Auch Oracle selbst profitierte zuletzt von einer breiteren Erholung im Technologiesektor. Die Aktie legte zuletzt um fast 13 Prozent zu, nachdem Investoren verstärkt in zuvor abgestrafte Softwarewerte zurückkehrten. Trotz der jüngsten Erholung liegt das Papier seit Jahresbeginn noch rund 20 Prozent im Minus.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



