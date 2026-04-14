    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    Nach Energie-Deal

    1109 Aufrufe 1109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Oracle kassiert dank Kurssprung bei Bloom Energy kräftig ab

    Oracle sichert sich mit Bloom-Energy-Deal riesiges Energiepaket für KI und erzielt dank Kurssprung Buchgewinne bei seinen Aktienoptionen.

    Für Sie zusammengefasst
    Nach Energie-Deal - Oracle kassiert dank Kurssprung bei Bloom Energy kräftig ab
    Foto: Dall-E

    Nur wenige Tage nach dem Erhalt eines Optionsscheins im Wert von 400 Millionen US-Dollar hat der US-Softwareriese Oracle seine Zusammenarbeit mit dem Brennstoffzellenhersteller Bloom Energy ausgeweitet und steht bereits vor einem erheblichen Buchgewinn.

    Milliardenpotenzial durch Aktienoption

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation!
    Short
    179,85€
    Basispreis
    2,16
    Ask
    × 6,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    133,92€
    Basispreis
    2,01
    Ask
    × 6,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Am Donnerstag wurde Oracle ein Optionsschein eingeräumt, der dem Unternehmen erlaubt, bis zu 3,53 Millionen Aktien von Bloom Energy zu einem Preis von 113,28 US-Dollar je Aktie zu erwerben. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf rund 400 Millionen US-Dollar.

    Ausbau der Energieversorgung für KI-Rechenzentren

    Nach Börsenschluss am Montag kündigten beide Unternehmen eine deutliche Ausweitung ihrer Zusammenarbeit an. Oracle hat sich zunächst 1,2 Gigawatt an Kapazität aus Bloom-Brennstoffzellensystemen gesichert. Insgesamt plant der Konzern, bis zu 2,8 Gigawatt zu beziehen.

    Die Implementierung der ersten Ausbaustufe ist bereits angelaufen und soll bis 2027 abgeschlossen werden.

    "Durch den schnellen Einsatz der zuverlässigen und effizienten Brennstoffzellentechnologie von Bloom erfüllen wir zügig die Anforderungen unserer Kunden in den USA", erklärte Mahesh Thiagarajan, Executive Vice President bei Oracle Cloud Infrastructure.

    Kurssprung bringt Oracle satten Buchgewinn

    Nach Bekanntgabe der erweiterten Partnerschaft schoss die Bloom-Aktie um rund 15 Prozent nach oben und erreichte nahezu 203 US-Dollar. Damit ergibt sich für Oracle auf dem Papier bereits ein Gewinn von rund 316 Millionen US-Dollar gegenüber dem Ausübungspreis des Optionsscheins.

    Bloom Energy auf Höhenflug

    Die Aktie von Bloom Energy liegt auf Jahressicht 970 Prozent im Plus und notiert allein in den vergangen 5  Tagen 50 Prozent im Plus und seit Jahresbeginn um 127 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung überschritt inzwischen die Marke von 50 Milliarden US-Dollar.

    Auch Oracle selbst profitierte zuletzt von einer breiteren Erholung im Technologiesektor. Die Aktie legte zuletzt um fast 13 Prozent zu, nachdem Investoren verstärkt in zuvor abgestrafte Softwarewerte zurückkehrten. Trotz der jüngsten Erholung liegt das Papier seit Jahresbeginn noch rund 20 Prozent im Minus.

    Tipp aus der RedaktionDiese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. 

     *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach Energie-Deal Oracle kassiert dank Kurssprung bei Bloom Energy kräftig ab Oracle sichert sich mit Bloom-Energy-Deal riesiges Energiepaket für KI und erzielt dank Kurssprung Buchgewinne bei seinen Aktienoptionen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     