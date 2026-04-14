Nordex: Was der Q1-Auftragseingang für 2026 wirklich bedeutet!

Die Nordex Group hat im ersten Quartal 2026 einen Auftragseingang von 1.869 Megawatt (MW) erzielt. Das ist deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum, als der Wert bei 2.182 MW lag.

Mit einem Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises auf 0,91 Millionen Euro pro Megawatt präsentiert sich Nordex in einer stabilen Preisumgebung. Zwischen Januar und März 2026 bestellten Kunden insgesamt 292 Windkraftanlagen für Projekte in 13 Ländern. Die stärksten Einzelmärkte waren Deutschland, die Türkei und Schweden.