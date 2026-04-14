Critical Infrastructure Technologies erhält Finanzierungszusage für die Übernahme eines Engineering-Unternehmens in Westaustralien

Die Übernahme stärkt die Fertigungssouveränität und trägt unmittelbar zum Umsatzwachstum und EBITDA bei

Vancouver, BC – 14. April 2026 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“) – ein führender Entwickler von autonomen, leistungsstarken mobilen Kommunikationssystemen und Sicherheitsplattformen – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Finanzierungsgenehmigung für den Fremdmittelanteil an den Kosten der Übernahme aller ausgegebenen Aktien (100 %) eines Präzisionsengineering- und Fertigungsunternehmens in Westaustralien mit guten Kontakten zum Verteidigungs- und Bergbausektor erhalten hat.

Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt im Rahmen von CiTechs Strategie zur Stärkung der Fertigungssouveränität in Australien und zur vertikalen Integration der Fertigung seiner Nexus-Plattform und seiner zukünftigen Verteidigungstechnologien.

Wichtigste Fakten zur Transaktion

- Kaufpreis: 7.700.000 AUD

- Umsatz Geschäftsjahr 2025: 7,5 Mio. AUD - Prognose Geschäftsjahr 2026: 8,6 Mio. AUD

- EBITDA Geschäftsjahr 2025: 1,9 Mio. AUD - Prognose Geschäftsjahr 2026: 2,2 Mio. AUD

- Prognostiziertes Wachstum: Umsatz und EBITDA sollten sich innerhalb der nächsten 2-3 Jahre verdoppeln

Mit der Übernahme wird das Betriebsportfolio von CiTech um ein gewinnorientiertes und gut etabliertes Engineering- und Fertigungsunternehmen ergänzt, was eine unmittelbare Ertragsbasis schafft und dem Unternehmen gleichzeitig die Möglichkeit für eine stärkere Skalierung der Produktion seiner Nexus-Kommunikationsplattformen bietet.

Struktur der Transaktion

Im Rahmen der Aktienkaufvereinbarung erfolgt die Entrichtung der Kaufsumme folgendermaßen:

- 5.775.000 AUD zahlbar nach Abschluss

- 962.500 AUD zahlbar am ersten Jahrestag des Abschlusses

- 962.500 AUD zahlbar am zweiten Jahrestag des Abschlusses

Zusätzlich wird CiTech Anpassungen beim Nettoumlaufvermögen in Höhe von rund 2,08 Mio. AUD vornehmen; dazu zählen Barmittel, Lagerbestände, Außenstände sowie laufende Arbeiten abzüglich Gläubiger.

Strategischer Nutzen

Die Übernahme hat für CiTech folgende Vorteile:

- Unmittelbare Fertigungssouveränität in Westaustralien

- Vertikale Integration von Fertigungs- und Engineeringbetrieben

- Raschere Prototypisierung, Produktion und Einsatz von Nexus-Plattformen

- Zugriff auf hochqualifizierte Arbeitskräfte und modernste Fertigungs-Infrastruktur

- Kapazitätsausbau zur Unterstützung von Kunden in den Bereichen Verteidigung, Bergbau und kritische Infrastruktur

Durch diese Stärkung seiner Fertigungskapazitäten ist CiTech in der Lage, die Produktion seiner autonomen Nexus-Kommunikationsplattformen entsprechend zu forcieren. Dadurch wird die zunehmende Nachfrage aus internationalen Märkten für Verteidigungswesen, Bergbau und Infrastruktur besser bedient.

Finanzierungsstruktur

Die Finanzierung der Übernahme erfolgt über eine Mischung aus Fremd- und Eigenmittelanteil:

- 50 % Fremdfinanzierung – wird von einer australischen Bank bereitgestellt; diese Mittel wurden bereits genehmigt und von Iridium Private vermittelt

- 50 % Eigenfinanzierung – im Rahmen einer Privatplatzierung, die in Kürze stattfinden wird

Kommentar der Geschäftsführung

Laut Brenton Scott, Chief Executive Officer von Critical Infrastructure Technologies, ist der Erhalt der Genehmigung für eine Fremdfinanzierung ein wichtiger Meilenstein für den Abschluss der Übernahmetransaktion.

„Dass wir in der Lage sind, die Übernahme abzuschließen, ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Wachstumsstrategie von CiTech. Diese Übernahme sorgt für sofortige Umsätze und Erträge und verschafft uns gleichzeitig die erforderlichen Fertigungskapazitäten für eine Ausweitung der Produktion unserer Nexus-Plattformen sowie die Bedienung des Nachfrageanstiegs auf internationaler Ebene.“

„Wichtig ist vor allem, dass damit die Fertigungssouveränität des australischen Verteidigungssektors gestärkt wird und CiTech damit Teil der großen Lieferketten der Verbündeten wird.“

Integration & Zeitplan

Für die Übernahme sind nur noch folgende Auflagen zu erfüllen:

- Abschluss der Privatplatzierung

- Standardmäßige Abschlussbedingungen

Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich vor dem 30. April 2026 erfolgen.

Im Namen des Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und ist in Perth, Western Australia, tätig. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die essenzielle Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16-Einheit, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste. Ziel ist es, für diese Bereiche kritische mobile Telekommunikationsdienste bereitzustellen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

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Die Critical Infrastructure Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 0,222EUR auf Tradegate (13. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.