Erneut viele Ausfälle in München

An Deutschlands zweitgrößtem Airport hätte es am Dienstag 898 Starts und Landungen geben sollen - 347 von ihnen waren am Morgen laut Flughafen annulliert. Das betrifft allerdings alle Airlines - gesonderte Zahlen für die vom Streik betroffenen Flüge der Kernmarke Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline nannte der Flughafen nicht. Auf den Abflugtafeln waren durchaus einige Lufthansa-Flüge als geplant gelistet.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Auch der zweite Tag des Lufthansa -Pilotenstreiks hat am Terminal 2 des Münchner Flughafens ruhig begonnen. "Es ist nichts los", sagte eine Flughafensprecherin auf Anfrage. Die betroffenen Passagiere wüssten Bescheid und seien gar nicht an den Flughafen gekommen. Das Terminal 2 wird in München von der Lufthansa und ihren Partner-Airlines genutzt.

Der Streik von Pilotinnen und Piloten begann bereits am Montag um 0.01 Uhr und soll 48 Stunden dauern. Beim Ferienflieger Eurowings waren nur am Montag alle Abflüge von deutschen Flughäfen betroffen.

Es ist die inzwischen vierte Streikwelle bei der Lufthansa. Und am Mittwoch und Donnerstag kommt es bereits zum nächsten Ausstand. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa und Cityline zu einem zweitägigen Streik aufgerufen.

Mit dieser dann fünften Streikwelle des fliegenden Personals wird der Festakt zum 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa an diesem Mittwoch überschattet. Die Gewerkschaften planen eine Kundgebung vor der Unternehmenszentrale am Frankfurter Flughafen./sax/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 7,778 auf Tradegate (14. April 2026, 08:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +3,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,76 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,30 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -22,84 %/+15,74 % bedeutet.



