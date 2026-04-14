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    Heidelberger Druckmaschinen Aktie schießt durch die Decke - 14.04.2026

    Am 14.04.2026 ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie, bisher, um +7,41 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Heidelberger Druckmaschinen Aktie.

    Besonders beachtet! - Heidelberger Druckmaschinen Aktie schießt durch die Decke - 14.04.2026
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Bogenoffsetdruckmaschinen, Workflow-Software und Servicedienstleistungen für die Verpackungs- und Akzidenzdruckindustrie. Starke Marktstellung im Premiumsegment, Fokus auf Automatisierung und digitale Vernetzung. Wichtige Wettbewerber: Koenig & Bauer, Komori, Manroland. USP: breites Systemangebot, globale Serviceorganisation, hohe Prozessintegration.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.04.2026

    Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +7,41 % auf 1,4790 zulegen. Das sind +0,1020  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Heidelberger Druckmaschinen Aktie. Nach einem Plus von +0,15 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,4790, mit einem Plus von +7,41 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen in den letzten drei Monaten Verluste von -28,43 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um +8,04 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,47 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen -30,37 % verloren.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,04 %
    1 Monat +7,47 %
    3 Monate -28,43 %
    1 Jahr +40,16 %
    Stand: 14.04.2026, 08:36 Uhr

    Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 450,32 Mio. € wert.

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    Koenig & Bauer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,12 %.

    Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Heidelberger Druckmaschinen

    +8,79 %
    +8,04 %
    +7,47 %
    -28,43 %
    +40,16 %
    -13,07 %
    +12,98 %
    -27,09 %
    -96,26 %
    ISIN:DE0007314007WKN:731400



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