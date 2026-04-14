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    ITM Power - Aktie schießt in die Höhe +4,67 % - 14.04.2026

    Am 14.04.2026 ist die ITM Power Aktie, bisher, um +4,67 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ITM Power Aktie.

    Besonders beachtet! - ITM Power - Aktie schießt in die Höhe +4,67 % - 14.04.2026
    Foto: Bubble60 - wikimedia

    ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

    ITM Power aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.04.2026

    Die ITM Power Aktie konnte bisher um +4,67 % auf 1,0310 zulegen. Das sind +0,0460  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +20,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ITM Power Aktie. Nach einem Plus von +20,34 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,0310, mit einem Plus von +4,67 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei ITM Power einen Gewinn von +35,65 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +45,67 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,18 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ITM Power +43,85 % gewonnen.

    ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +45,67 %
    1 Monat +37,18 %
    3 Monate +35,65 %
    1 Jahr +213,61 %
    Stand: 14.04.2026, 08:37 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte der ITM Power-Aktie. Im Fokus stehen jüngste Kursimpulse, ob das Niveau noch dem Penny-Stock-Umfeld entspricht, sowie Umsatz- und Gewinnziele, die eine faire Bewertung rechtfertigen. Chronos-Stack, britische Förderung und Produktions-Upgrade plus Kapitalerhöhung mit Staatsbeteiligung werden als Treiber für eine mögliche Aufwärtsbewegung gesehen.

    Zur ITM Power Diskussion

    Informationen zur ITM Power Aktie

    Es gibt 617 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 635,18 Mio. € wert.

    Gerresheimer, GoPro Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    NEL ASA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,42 %. Plug Power notiert im Plus, mit +2,90 %. Siemens Energy notiert im Plus, mit +1,08 %.

    ITM Power Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ITM Power

    +4,97 %
    +45,67 %
    +37,18 %
    +35,65 %
    +213,61 %
    +14,81 %
    -82,10 %
    +548,37 %
    -65,53 %
    ISIN:GB00B0130H42WKN:A0B57L



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