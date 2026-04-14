Bloom Energy (A) Aktie weiter aufwärts - 14.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Bloom Energy (A). Mit einer Performance von +13,85 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bloom Energy (A) Aktie. Nach einem Plus von +5,63 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 171,00€, mit einem Plus von +13,85 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Bloom Energy ist ein Pionier in der Brennstoffzellentechnologie und bietet innovative Lösungen für saubere Energie. Mit der Bloom Box hat das Unternehmen eine markante Position im Energiemarkt eingenommen, wobei es sich durch seine Effizienz und Vielseitigkeit von der Konkurrenz abhebt.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Bloom Energy (A) über einen Zuwachs von +43,07 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +49,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,47 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Bloom Energy (A) eine positive Entwicklung von +127,85 % erlebt.

Bloom Energy (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +49,13 % 1 Monat +25,47 % 3 Monate +43,07 % 1 Jahr +977,79 %

Informationen zur Bloom Energy (A) Aktie

Stand: 14.04.2026, 08:39 Uhr

Es gibt 284 Mio. Bloom Energy (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,77 Mrd. € wert.

Oracle sichert sich mit Bloom-Energy-Deal riesiges Energiepaket für KI und erzielt dank Kurssprung Buchgewinne bei seinen Aktienoptionen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ballard Power Systems, Plug Power und Co.

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,74 %. Plug Power notiert im Plus, mit +3,29 %. Siemens Energy notiert im Plus, mit +1,04 %.

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Ob die Bloom Energy (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bloom Energy (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.