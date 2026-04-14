BARCLAYS stuft Mercedes-Benz Group auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz anlässlich einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das erste Jahresviertel des Autobauers sollte den Tiefpunkt des Jahres 2026 markieren, schrieb Henning Cosman in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Marge dürfte in der unteren Hälfte der für das laufende Geschäftsjahr avisierten Zielspanne von 3 bis 5 Prozent liegen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 19:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 19:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 54,87EUR auf Tradegate (14. April 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 55
Kursziel alt: 55
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