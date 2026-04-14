BARCLAYS stuft Mercedes-Benz Group auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz anlässlich einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das erste Jahresviertel des Autobauers sollte den Tiefpunkt des Jahres 2026 markieren, schrieb Henning Cosman in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Marge dürfte in der unteren Hälfte der für das laufende Geschäftsjahr avisierten Zielspanne von 3 bis 5 Prozent liegen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 19:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 54,87EUR auf Tradegate (14. April 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

