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    Besonders beachtet!

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    BHP Group Aktie heute im Plus - 14.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die BHP Group Aktie bisher um +2,01 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BHP Group Aktie.

    Besonders beachtet! - BHP Group Aktie heute im Plus - 14.04.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    BHP Group ist einer der weltweit größten Rohstoffkonzerne mit Fokus auf Eisenerz, Kupfer, Kohle und Nickel; zudem Engagement in Potash. Hauptzweck ist Förderung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen für Industrie und Energiewirtschaft. Starke Marktstellung v.a. bei Eisenerz und Kupfer. Wichtige Konkurrenten: Rio Tinto, Vale, Glencore, Anglo American. USPs: diversifiziertes Portfolio, Skalenvorteile, niedrige Förderkosten.

    BHP Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.04.2026

    Mit einer Performance von +2,01 % konnte die BHP Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,47 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BHP Group Aktie. Nach einem Plus von +1,47 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 33,78, mit einem Plus von +2,01 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die BHP Group Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +22,82 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,05 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,09 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BHP Group um +29,40 % gewonnen.

    BHP Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,05 %
    1 Monat +13,09 %
    3 Monate +22,82 %
    1 Jahr +67,66 %
    Stand: 14.04.2026, 08:40 Uhr

    Informationen zur BHP Group Aktie

    Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 171,40 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Freeport-McMoRan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %. Fortescue Metals Group notiert im Minus, mit -1,06 %. Rio Tinto notiert im Plus, mit +0,70 %. Glencore legt um +0,92 % zu Anglo American notiert im Plus, mit +0,37 %.

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    Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BHP Group

    +1,75 %
    +7,05 %
    +13,09 %
    +22,82 %
    +67,66 %
    +19,41 %
    +34,71 %
    +209,60 %
    +764,20 %
    ISIN:AU000000BHP4WKN:850524



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