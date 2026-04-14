BARCLAYS stuft Porsche AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG anlässlich einer Analystenkonferenz vor den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Absatzzahlen dürfte der Umsatz im ersten Jahresviertel weniger stark zurückgehen als die Großhandelserlöse, schrieb Henning Cosman in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Ebit- und Free-Cashflow-Margen des Sportwagenbauers erwartet der Experte jeweils am oberen Ende der Zielspannen für 2026./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 42,35EUR auf Tradegate (14. April 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was einem Rückgang von -7,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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