BARCLAYS stuft Porsche AG auf 'Underweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG anlässlich einer Analystenkonferenz vor den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf die bereits veröffentlichten Absatzzahlen dürfte der Umsatz im ersten Jahresviertel weniger stark zurückgehen als die Großhandelserlöse, schrieb Henning Cosman in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Ebit- und Free-Cashflow-Margen des Sportwagenbauers erwartet der Experte jeweils am oberen Ende der Zielspannen für 2026./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 42,35EUR auf Tradegate (14. April 2026, 08:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
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