Novo holt OpenAI an Bord – der Kampf um den Milliardenmarkt wird härter

Kern der Kooperation ist der Einsatz moderner KI-Systeme zur Analyse komplexer Datensätze. Diese sollen dabei helfen, neue Wirkstoffkandidaten schneller zu identifizieren, klinische Studien gezielter zu planen und die Zeitspanne von der Forschung bis zur Anwendung beim Patienten zu verkürzen. Darüber hinaus soll die Integration der Technologie auch Produktions- und Vertriebsprozesse verbessern sowie die KI-Kompetenz der Belegschaft stärken.

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk setzt künftig verstärkt auf künstliche Intelligenz und hat dafür eine strategische Partnerschaft mit OpenAI geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Entwicklung neuer Medikamente deutlich zu beschleunigen und Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette effizienter zu gestalten.

Nach Angaben des Unternehmens wird die Zusammenarbeit schrittweise umgesetzt. Zunächst sind Pilotprogramme in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion sowie im kommerziellen Betrieb vorgesehen. Die vollständige Integration der KI-Lösungen ist bis Ende 2026 geplant. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

Novo reagiert mit dem Schritt auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck, insbesondere im lukrativen Markt für Medikamente gegen Adipositas und Diabetes. Obwohl das Unternehmen zu den Pionieren moderner Therapien zählt, hat es zuletzt Marktanteile an Wettbewerber wie Eli Lilly verloren. Die beschleunigte Entwicklung neuer Medikamente gilt daher als zentraler Hebel, um die eigene Position zu stärken.

CEO Mike Doustdar betont, dass die Technologie die Arbeit der Mitarbeiter nicht ersetzen, sondern unterstützen soll. "Die Integration von KI in unsere tägliche Arbeit gibt uns die Möglichkeit, Datensätze in einem bisher unmöglichen Umfang zu analysieren, Muster zu erkennen, die wir zuvor nicht sehen konnten, und Hypothesen schneller als je zuvor zu testen." Ziel sei es, neue Therapien schneller zu entdecken und Patienten früher zugänglich zu machen.

Auch Sam Altman unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: "KI verändert ganze Branchen, und in den Biowissenschaften kann sie Menschen helfen, ein besseres und längeres Leben zu führen."

Die Novo-Aktie profitiert von der Ankündigung und legt um über 2,4 Prozent zu. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund 25 Prozent an Wert eingebüßt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



