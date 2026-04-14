    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Aktie steigt

    2409 Aufrufe 2409 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novo holt OpenAI an Bord – der Kampf um den Milliardenmarkt wird härter

    Mit OpenAI will Novo Nordisk schneller Wirkstoffe finden und Studien optimieren. Im Kampf mit Eli Lilly könnte genau das den Unterschied machen. Die Aktie legt zu.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie steigt - Novo holt OpenAI an Bord – der Kampf um den Milliardenmarkt wird härter
    Foto: Richard Drew - AP

    Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk setzt künftig verstärkt auf künstliche Intelligenz und hat dafür eine strategische Partnerschaft mit OpenAI geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Entwicklung neuer Medikamente deutlich zu beschleunigen und Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette effizienter zu gestalten.

    Kern der Kooperation ist der Einsatz moderner KI-Systeme zur Analyse komplexer Datensätze. Diese sollen dabei helfen, neue Wirkstoffkandidaten schneller zu identifizieren, klinische Studien gezielter zu planen und die Zeitspanne von der Forschung bis zur Anwendung beim Patienten zu verkürzen. Darüber hinaus soll die Integration der Technologie auch Produktions- und Vertriebsprozesse verbessern sowie die KI-Kompetenz der Belegschaft stärken.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eli Lilly!
    Long
    869,41€
    Basispreis
    5,87
    Ask
    × 13,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    991,10€
    Basispreis
    5,84
    Ask
    × 13,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach Angaben des Unternehmens wird die Zusammenarbeit schrittweise umgesetzt. Zunächst sind Pilotprogramme in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion sowie im kommerziellen Betrieb vorgesehen. Die vollständige Integration der KI-Lösungen ist bis Ende 2026 geplant. Finanzielle Details der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

    Novo reagiert mit dem Schritt auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck, insbesondere im lukrativen Markt für Medikamente gegen Adipositas und Diabetes. Obwohl das Unternehmen zu den Pionieren moderner Therapien zählt, hat es zuletzt Marktanteile an Wettbewerber wie Eli Lilly verloren. Die beschleunigte Entwicklung neuer Medikamente gilt daher als zentraler Hebel, um die eigene Position zu stärken.

    CEO Mike Doustdar betont, dass die Technologie die Arbeit der Mitarbeiter nicht ersetzen, sondern unterstützen soll. "Die Integration von KI in unsere tägliche Arbeit gibt uns die Möglichkeit, Datensätze in einem bisher unmöglichen Umfang zu analysieren, Muster zu erkennen, die wir zuvor nicht sehen konnten, und Hypothesen schneller als je zuvor zu testen." Ziel sei es, neue Therapien schneller zu entdecken und Patienten früher zugänglich zu machen.

    Auch Sam Altman unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: "KI verändert ganze Branchen, und in den Biowissenschaften kann sie Menschen helfen, ein besseres und längeres Leben zu führen."

    Die Novo-Aktie profitiert von der Ankündigung und legt um über 2,4 Prozent zu. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund 25 Prozent an Wert eingebüßt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie steigt Novo holt OpenAI an Bord – der Kampf um den Milliardenmarkt wird härter Mit OpenAI will Novo Nordisk schneller Wirkstoffe finden und Studien optimieren. Im Kampf mit Eli Lilly könnte genau das den Unterschied machen. Die Aktie legt zu.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     