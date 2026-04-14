BERNSTEIN RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Indikationen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die bereinigte Umsatzrendite des Autobauers dürfte sich demnach eher am unteren Rand der angepeilten Zielspanne orientieren, schrieb Stephen Reitman am Montagnachmittag./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:48 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:48 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 54,79EUR auf Tradegate (14. April 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.



