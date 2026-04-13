Chance von 88,68 Prozent p.a.!

Unicredit unterbreitete im März ein Übernahmeangebot über 35 Milliarden Euro für die Commerzbank, an der sie bereits nahezu 30 Prozent der Anteile hält. Damit beabsichtigt Unicredit, die 30-Prozent-Marke zu überschreiten, ohne ein Pflichtangebot abgeben zu müssen. Die Commerzbank bestätigte erste Gespräche mit den Italienern, jedoch brachten diese keine Klarheit darüber, welche Vorteile eine Übernahme für das Frankfurter Geldhaus hätte. Die DZ Bank bewertete die Commerzbank-Aktie mit einem fairen Kurswert von 34 Euro und stufte sie weiterhin als „Halten“ ein. Aus Sicht der DZ Bank stellt das jüngst vorgelegte freiwillige Übernahmeangebot von Unicredit einen geschickten Schachzug dar. Die italienische Bank könne so ihren Anteil durch weitere Käufe am Markt erhöhen. Die nächste Meldeschwelle liegt bei 50 Prozent.

Der Aktienkurs der Commerzbank hat seit seinem Allzeittief am 16. März 2020 bei 2,80 Euro eine übergeordnete Aufwärtsbewegung gebildet, die von kleineren Kursrückgängen begleitet wurde. Das Bekanntwerden des Übernahmeversuchs durch die Unicredit im September 2024 führte zu einem Kursanstieg von etwa 169 Prozent. Seit dem 14-Jahreshoch bei 38,40 Euro hat die Aktie eine Seitwärtsbewegung ausgebildet, die durch die Unterstützung bei 29,04 Euro und den Widerstand bei 38,40 Euro begrenzt wird. Aktuell ist nicht erkennbar, dass die Aktie diese Seitwärtsbewegung signifikant nach oben durchbrechen wird. Ein höheres Angebot seitens der Unicredit an die Commerzbank-Aktionäre wäre denkbar. Ob dieses Angebot den Widerstand bei 47,90 Euro überschreiten wird, erscheint jedoch fraglich, insbesondere da das letzte Angebot der Unicredit bei 30,80 Euro pro Aktie liegt. Ein Kursanstieg aufgrund verbesserter Erwartungen bezüglich der Geschäftslage von Banken in Europa in den kommenden 9,5 Wochen ist ebenfalls unwahrscheinlich. Da die Übernahmefantasie bereits im Markt präsent ist, könnte ein Kursrückgang hier auf eine verstärkte Nachfrage stoßen. In diesem Zusammenhang hat sich die Unterstützung bei 29,04 Euro als stabil erwiesen.

Commerzbank AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Commerzbank AG (FD6C6E), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 19.06.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 25,00 Euro auf der Unterseite und 50,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 13. April 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,60 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 88,68 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 25,99 Euro fällt oder über den Widerstand bei 47,90 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf Commerzbank AG (Stand: 13.04.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD6C6E Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,40 / 8,60 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 25,00 Euro Basiswert: Commerzbank AG obere KO-Schwelle: 50,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 34,38 Euro Laufzeit: 19.06.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 88,68 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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