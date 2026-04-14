China hängt den Westen technologisch und finanziell immer mehr ab

Dabei liegt in der Entwicklung eine historische Ironie. Als Volkswagen vor Jahrzehnten erste Kontakte nach Peking knüpfte, war China ein armes, abgeschottetes Agrarland und technologisch weit zurück, sagt China-Experte Felix Lee im Interview mit wallstreetONLINE. Sein Vater half damals mit, den chinesischen Markt für VW-Fahrzeuge zu öffnen.

Die Rollenverteilung stand über Jahrzehnte fest: Der Westen liefert Ideen, China produziert. Dieses Bild ist mittlerweile überholt. Die unangenehme Wahrheit lautet: China hat Deutschland nicht nur eingeholt, sondern in zentralen Zukunftsbranchen bereits abgehängt. Die Ära deutscher Ingenieursdominanz gerät immer mehr unter Druck. Das ist in Werkshallen sichtbar, bei Batterien, Rohstoffen, Infrastruktur, Skalierung – und zunehmend auch an den Finanzmärkten.

Die deutschen Autobauer kamen als Lehrmeister, als souveräne Technologieführer. Joint Ventures waren der Preis für den Markteintritt – und in Wolfsburg oder Stuttgart glaubte man, damit einen kontrollierten Wissenstransfer zu organisieren. Man war überzeugt, altes Know-how zu teilen, um einen riesigen Zukunftsmarkt dauerhaft zu beherrschen.

Das war ein Irrtum.

Denn China wollte nie bloß verlängerte Werkbank sein. China wollte aufsteigen – und zwar nicht langsam, sondern systematisch. Der Staat subventionierte Hunderte E-Auto-Start-ups, ließ sie wachsen und schickte sie dann in einen brutalen Verdrängungswettbewerb, erläutert Lee. Was wie Chaos wirkte, war in Wahrheit industrielle Auslese. Übrig geblieben sind Konzerne wie BYD oder CATL: Unternehmen, die heute nicht mehr kopieren, sondern globale Standards setzen.

Aus den einstigen Lehrmeistern sind Bittsteller geworden. Deutsche Konzerne müssen heute um Partnerschaften kämpfen, um bei Batterien, Software und Elektromobilität nicht völlig den Anschluss zu verlieren. Das Machtverhältnis hat sich nicht in vielen Bereichen komplett umgedreht.

Während Deutschland sich in endlosen Debatten über "Technologieoffenheit" verheddert, hat China entscheidende Schlüsselfelder besetzt: Rohstoffe, Batteriezellen, Lieferketten, Netze, Häfen, Energieversorgung. Als klar war, dass der Westen beim Verbrennungsmotor kaum zu schlagen sein würde, wechselte China einfach das Spielfeld – und setzte alles auf Elektrotechnologie. Deutschland dagegen kann sich nicht entscheiden, versucht alles auf einmal und kann mit dieser kopflosen Strategie eigentlich nur scheitern.

Chinas Stärke ist inzwischen nicht mehr nur technologisch. Sie wird systemisch. Während der Westen auf Krisen oft hektisch, moralisch aufgeladen und kurzfristig reagiert, verfolgt Peking eine Strategie der Geduld. Genau das spiegelt sich zunehmend auch an den Märkten wider.

In Phasen geopolitischer Eskalation zeigt sich immer häufiger ein bemerkenswerter Effekt: Chinesische Vermögenswerte wirken stabiler als viele westliche Märkte. Während Anleger im Westen Inflationsängste, Energiepreise und Kriegsrisiken neu bewerten müssen, erscheint China vielen Investoren inzwischen als relativer Stabilitätsanker, als "sicherer Hafen". Anleger setzen darauf, dass Peking strategischer denkt, härter steuert und wirtschaftliche Schwächephasen kontrollierter managt als ein Westen, der sich in Widersprüchen, Zielkonflikten und politischer Kurzfristigkeit aufreibt.

Jahrelang war China in globalen Portfolios untergewichtet. Nun kehrt Kapital zurück, zeigt eine Analyse von Bank of America. Dahinter steht die Erwartung, dass Peking wirtschaftliche Schwächephasen kontrollierter managen kann als westliche Staaten, die sich gleichzeitig mit geopolitischen Konflikten, Energieproblemen und strukturellen Wachstumsfragen herumschlagen.

Der Kern des chinesischen Erfolgs ist Resilienz. Das Land hat seine Verwundbarkeit gegenüber externen Schocks reduziert, Energieversorgung und industrielle Wertschöpfung strategisch abgesichert und zentrale Zukunftsindustrien systematisch aufgebaut. Während Europa noch an den Nebenfolgen seiner eigenen Fehlentscheidungen arbeitet, hat China längst die Grundlagen neuer Macht gelegt.

Deutschlands industrielle Stärke beruhte auf einem Vorsprung in der alten Welt – vor allem beim Verbrennungsmotor. China hat diesen Vorsprung nicht mühsam kopiert, sondern kalt übersprungen. Heute kontrolliert Peking große Teile der industriellen Wertschöpfung von morgen: Batterien, Rohstoffe, Lieferketten, grüne Technologien, Skalierung.

Der Westen muss begreifen, dass aus dem einst belächelten Produktionsstandort ein Machtzentrum geworden ist, von dem man technologisch, industriell und zunehmend auch finanziell abhängt.

Die Rückkehr zur Geoökonomie: Europas Trümpfe

Doch das Ende der westlichen Überlegenheit muss nicht zwangsläufig ein industrieller Abstieg sein. Europa hat durchaus Trümpfe in der Hand, die es bisher jedoch bislang nicht nutzt, ein Thema, das Lee in seinem Buch "China – Auswege aus einem Dilemma", weiter ausführt. Deutschland besetzt mit seinen "Hidden Champions" im Maschinenbau und der Halbleiter-Zulieferindustrie (etwa Carl Zeiss oder Trumpf) Nischen, ohne die auch Chinas Aufstieg zur Hightech-Macht ins Stocken geriete.

Die Lösung liegt in einer neuen Form der Geoökonomie: Wirtschaftliche Stärke darf nicht mehr isoliert von politischer Strategie betrachtet werden. Europa muss lernen, seinen riesigen Binnenmarkt und seine technologischen Schlüsselpositionen als Verhandlungsmasse zu begreifen. Anstatt sich als passives Opfer chinesischer Überkapazitäten zu sehen, gilt es, Partnerschaften auf Augenhöhe einzufordern – notfalls durch eine koordinierte Industriepolitik, die den Zugang zum europäischen Markt an echte Reziprozität knüpft.

Vision statt Verwaltung: Den Fokus neu setzen

Um im globalen Wettbewerb zu bestehen, braucht der Westen zudem das, was China seit Jahrzehnten erfolgreich praktiziert: langfristige Visionen. Während die deutsche Politik oft nur in Legislaturperioden denkt und sich in Verboten verliert, muss Europa definieren, wo es 2035 technologisch stehen will. Das bedeutet nicht, das autoritäre System Pekings zu kopieren, sondern die eigenen Standortvorteile – wie Rechtsstaatlichkeit, kreative Freiheit und das offene Zusammenspiel von Firmen und Forschung – gezielt mit einer expansiven Investitionsstrategie zu verbinden.

Vor allem aber: Ziele setzen und dann auch danach handeln.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion