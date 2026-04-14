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    Spritpreise steigen nur leicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Spritpreise Montag leicht gestiegen um 0,7 ct
    • E10 2,107€/l +33 ct Diesel 2,300€/l +55 ct
    • Brent unter 100 $ pro Barrel Lage im Nahen Osten
    Spritpreise steigen nur leicht
    Foto: Stringer - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise sind am Montag nur leicht gestiegen. Superbenzin der Sorte E10 und Diesel verteuerten sich im bundesweiten Tagesdurchschnitt um je 0,7 Cent gegenüber dem Vortag. Der Anstieg fiel damit niedriger aus, als der zunächst deutlich gestiegene Ölpreis und ein Rekordanstieg zur Mittagszeit hatten vermuten lassen.

    Zudem könnte der inzwischen wieder gefallene Ölpreis für weitere Entspannung an der Zapfsäule sorgen. Am Dienstagmorgen notierte die für Europa wichtige Rohölsorte Brent leicht im Minus und klar unter 100 Dollar pro Barrel (159 Liter). Die weitere Entwicklung hängt allerdings stark an der Lage im Nahen Osten.

    Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Montags kostete E10 pro Liter 2,107 Euro. Das waren rund 33 Cent mehr als vor Kriegsbeginn. Diesel kostete 2,300 Euro und damit gut 55 Cent mehr. Vor den aktuellen Anstiegen hatten die Spritpreise rund eine Woche lang nachgegeben und sich teils deutlich von ihren Hochs rund um Ostern entfernt./ruc/DP/nas





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