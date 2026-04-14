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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays hebt Michelin auf 'Equal Weight' - Ziel hoch auf 30 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Kursziel für Michelin auf 30 Euro
    • Aktien von Underweight auf Equal Weight hochgestuft
    • Analyst betont Defensivqualitäten und Preismacht
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt Michelin auf 'Equal Weight' - Ziel hoch auf 30 Euro
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 25 auf 30 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Analyst Erwann Dagorne setzt in der europäischen Automobilbranche im aktuellen Umfeld stärker auf Defensivqualitäten und Preismacht. Dabei empfiehlt er Continental und rät dazu, auch Michelin nicht mehr in den Portfolios unterzugewichten. Neuer Kostendruck sowie die Konjunktur- und Verbraucherrisiken durch den Iran-Krieg hätten das ohnehin fragile Umfeld weiter geschwächt, schrieb der Experte. Die Branche sei allerdings inzwischen besser auf Widrigkeiten vorbereitet./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 20:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:00 / GMT

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Rating: Equal Weight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 30 Euro



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