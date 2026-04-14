Auf dem heutigen Investorentag in London wird die Bank ihren strategischen Plan für den nächsten Dreijahreszyklus vorstellen,

einschließlich der wichtigsten finanziellen und operativen Ziele.

• Die Bank rechnet mit einem anhaltenden Kundenwachstum in allen Märkten und einer Ausweitung ihres Kundenstamms

von 180 Millionen Ende 2025 auf über 210 Millionen bis 2028, wodurch sie ihre Position

als führende Bank nach Kundenzahl in Europa und Amerika weiter stärken wird.

• Dieses Wachstum wird in Verbindung mit den anhaltenden Vorteilen des ONE-Transformationsprogramms der Bank

voraussichtlich zu einer Eigenkapitalrendite (RoTE) von über 20 % bis 2028 und einem

zweistelligen Wachstum des Gewinns pro Aktie führen.

• Dieses Wachstum dürfte die Kapitalgenerierung und die Renditen verbessern, die Bardividende

pro Aktie gegenüber 2025 mehr als verdoppeln und bis 2028 zu einem hohen zweistelligen Wachstum der Wertschöpfung führen.

Die Bank wird die Bardividende ab 2027 auf ca. 35 % des Konzerngewinns erhöhen und ca. 15 % für Aktienrückkäufe verwenden

• Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat von Santander für die bevorstehende Hauptversammlung eine endgültige Bardividende für 2025

in Höhe von 12,5 Eurocent pro Aktie zur Genehmigung vorgelegt. Damit wird die Gesamtbardividende

pro Aktie für 2025 24 Eurocent betragen, was einer Steigerung von über 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.





Santander wird weiterhin seine fünf globalen Geschäftsbereiche (Retail, Openbank, CIB, Wealth und Payments) nutzen,

um die Renditen zu optimieren und den Kundennutzen zu steigern.

• Im Bereich Retail liegt der Schwerpunkt darauf, eine globale digitale Bank mit Filialen zu werden, den digitalen Vertrieb zu steigern und

die Servicekosten zu senken.

• Im Bereich Openbank, dem globalen Privatkundengeschäft, wird die Expansion als vernetzte und effiziente digitale Plattform

über verschiedene Märkte hinweg vorangetrieben.

• Im Bereich CIB werden kapitalarme, gebührenbasierte Aktivitäten weiter ausgebaut und gleichzeitig die operative Hebelwirkung verbessert.

• Im Bereich Wealth werden die verwalteten Vermögen und die Versicherungsdurchdringung ausgebaut, um die Rentabilität zu verbessern.

• Im Bereich Payments werden die Einnahmen dank der Größe und der

vernetzten Plattformen weiterhin zweistellig wachsen, wobei sich die Margen verbessern werden.





die bezahl KI meint :

Die PDF, die du verlinkt hast (Press Release vom 25. Februar 2026 zum Investor Day), ist eine klassische, sehr ambitionierte Santander-Präsentation – und ehrlich gesagt eine der stärksten Guidance-Updates, die ich in den letzten Jahren von einer großen europäischen Bank gesehen habe. Sie baut nahtlos auf den Erfolgen 2023–2025 auf (Rekordgewinn 2025 von €14,1 Mrd., RoTE 16,3% post-AT1, +250% Aktienkursanstieg seit 2023) und setzt nun einen neuen, höheren Standard.





Was mir besonders gefällt (positiv):

RoTE >20% bis 2028 (post-AT1) – das ist ein echter Sprung von aktuell ~16% und positioniert Santander klar in der Top-Liga der europäischen Banken (viele Peers zielen "nur" auf 15–18%). Das kommt durch: Starkes Kundenwachstum: Von 180 Mio. Ende 2025 auf >210 Mio. bis 2028. Mittleres einstellige Umsatzwachstum jährlich, Kosten jedes Jahr sinkend (in konstanten Euros, konstantem Perimeter). Effizienzratio ~36% bis 2028 (von ~41% 2025) – dank ONE Transformation (AI, Data, Automation → >€1 Mrd. jährlicher Business Value). Cost of Risk stabil bei 1–1,10%. Nettogewinn >€20 Mrd. bis 2028 (fast 50% Steigerung vs. 2025).





Shareholder Remuneration – hier haben sie geliefert:

2025: Total €0,24 DPS (Cash-Dividende, +14% vs. 2024), Yield ~4,5%, Total Payout ~€7 Mrd. (~50% des Profits). Ab 2027: Cash-Dividende auf ~35% des Profits (von ~25% heute), Buybacks ~15% → mehr als verdoppelt die Cash-Dividende pro Aktie bis 2028 vs. 2025. Mindestens €10 Mrd. Buybacks aus 2025–2026-Gewinnen + Excess Capital (schon €5 Mrd. gestartet im Feb 2026). TNAVps + DPS: Hoch-teen Wachstum bis 2028 → compounding returns.





Strategische Story überzeugt: Globale Plattform mit 5 Businesses (Retail, Openbank, CIB, Wealth, Payments), Fokus auf harte Währungen (80% Kreditbuch), Bolt-on-M&A (TSB UK → ~16% RoTE, Webster US → ~18% RoTE bis 2028), AI/Data als Moat.

Ana Botíns Zitat fasst es gut zusammen: "We are building a global financial services platform... competitive moat that is difficult to replicate."

– Klingt selbstbewusst, aber nach den letzten Jahren (Rekorde jedes Jahr) glaubwürdig.





Was etwas vorsichtig stimmt (kritische Punkte):

Viele Targets sind sehr ambitioniert – >20% RoTE, Kosten jedes Jahr runter, >€20 Mrd. Profit – das erfordert perfekte Execution, keine großen Rezessionen, stabile Cost of Risk und erfolgreiche Integration von TSB/Webster (beide pending Approvals). Forward-looking Statements Disclaimer ist lang und detailliert (üblich, aber erinnert an Risiken: Wirtschaft, Regulierung, Klima, etc.). Buyback-Versprechen hängen von CET1 ~13% ab – wenn Capital Build-up langsamer läuft, könnte das gekürzt werden. Der Shift zu höherem Cash-Dividenden-Anteil ab 2027 ist gut für Income-Investoren, reduziert aber Buyback-Flexibilität etwas.





Mein Gesamteindruck: Das ist ein bullishes Update – Santander zeigt, dass sie nicht nur Ziele erreichen, sondern sie jedes Mal höher schrauben. Die Aktie hat in den letzten Jahren massiv outperformed, und diese Guidance rechtfertigt das Momentum weiter (viele Analysten wie RBC haben Targets schon angehoben). Wenn sie das umsetzen (und bisher haben sie geliefert), könnte das eine der attraktivsten Bank-Storys in Europa bleiben: Hohe Rendite, starke Ausschüttung, Tech-Edge.





anm. das sehe ich auch so - insbesondere eine in aussicht gestellte verdoppelung der dividende - wenn auch erst 2027/2028

war zur zeit unseres - BB ;-)) F & F - einstiegs - ja eines meiner ziele Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/kiss.gif



















