ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Santander auf 12 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel für Santander auf 12 Euro
- Analystin erwartet unspektakuläre Berichtssaison
- Erster Quartal kaum Einflüsse durch Irankonflikt
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 11,80 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Miruna Chirea erwartet eine unspektakuläre Berichtssaison der spanischen Banken, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick schrieb. Einflüsse durch den Iran-Krieg, der Ende Februar begonnen hat, sieht sie im ersten Quartal nicht. Die Zinsen hätten sich ja erst im März stark bewegt und zudem passten die Geldhäuser ihre Erwartungen bezüglich der Kreditverluste üblicherweise noch nicht zu Jahresbeginn an. Das erste Quartal sei für spanische Banken üblicherweise relativ schwach, insgesamt stünden sie branchenweit im aktuellen Umfeld aber vergleichsweise gut da./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 19:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 00:00 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banco Santander Aktie
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 10,50 auf Tradegate (14. April 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banco Santander Aktie um +7,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Banco Santander bezifferte sich zuletzt auf 155,27 Mrd..
Banco Santander zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,111EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +13,92 %/+23,41 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 12 Euro
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Auf dem heutigen Investorentag in London wird die Bank ihren strategischen Plan für den nächsten Dreijahreszyklus vorstellen,
einschließlich der wichtigsten finanziellen und operativen Ziele.
• Die Bank rechnet mit einem anhaltenden Kundenwachstum in allen Märkten und einer Ausweitung ihres Kundenstamms
von 180 Millionen Ende 2025 auf über 210 Millionen bis 2028, wodurch sie ihre Position
als führende Bank nach Kundenzahl in Europa und Amerika weiter stärken wird.
• Dieses Wachstum wird in Verbindung mit den anhaltenden Vorteilen des ONE-Transformationsprogramms der Bank
voraussichtlich zu einer Eigenkapitalrendite (RoTE) von über 20 % bis 2028 und einem
zweistelligen Wachstum des Gewinns pro Aktie führen.
• Dieses Wachstum dürfte die Kapitalgenerierung und die Renditen verbessern, die Bardividende
pro Aktie gegenüber 2025 mehr als verdoppeln und bis 2028 zu einem hohen zweistelligen Wachstum der Wertschöpfung führen.
• Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat von Santander für die bevorstehende Hauptversammlung eine endgültige Bardividende für 2025
pro Aktie für 2025 24 Eurocent betragen, was einer Steigerung von über 14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Santander wird weiterhin seine fünf globalen Geschäftsbereiche (Retail, Openbank, CIB, Wealth und Payments) nutzen,
um die Renditen zu optimieren und den Kundennutzen zu steigern.
• Im Bereich Retail liegt der Schwerpunkt darauf, eine globale digitale Bank mit Filialen zu werden, den digitalen Vertrieb zu steigern und
die Servicekosten zu senken.
• Im Bereich Openbank, dem globalen Privatkundengeschäft, wird die Expansion als vernetzte und effiziente digitale Plattform
über verschiedene Märkte hinweg vorangetrieben.
• Im Bereich CIB werden kapitalarme, gebührenbasierte Aktivitäten weiter ausgebaut und gleichzeitig die operative Hebelwirkung verbessert.
• Im Bereich Wealth werden die verwalteten Vermögen und die Versicherungsdurchdringung ausgebaut, um die Rentabilität zu verbessern.
• Im Bereich Payments werden die Einnahmen dank der Größe und der
Die PDF, die du verlinkt hast (Press Release vom 25. Februar 2026 zum Investor Day), ist eine klassische, sehr ambitionierte Santander-Präsentation – und ehrlich gesagt eine der stärksten Guidance-Updates, die ich in den letzten Jahren von einer großen europäischen Bank gesehen habe. Sie baut nahtlos auf den Erfolgen 2023–2025 auf (Rekordgewinn 2025 von €14,1 Mrd., RoTE 16,3% post-AT1, +250% Aktienkursanstieg seit 2023) und setzt nun einen neuen, höheren Standard.
Was mir besonders gefällt (positiv):
- RoTE >20% bis 2028 (post-AT1) – das ist ein echter Sprung von aktuell ~16% und positioniert Santander klar in der Top-Liga der europäischen Banken (viele Peers zielen "nur" auf 15–18%). Das kommt durch:
- Starkes Kundenwachstum: Von 180 Mio. Ende 2025 auf >210 Mio. bis 2028.
- Mittleres einstellige Umsatzwachstum jährlich, Kosten jedes Jahr sinkend (in konstanten Euros, konstantem Perimeter).
- Effizienzratio ~36% bis 2028 (von ~41% 2025) – dank ONE Transformation (AI, Data, Automation → >€1 Mrd. jährlicher Business Value).
- Cost of Risk stabil bei 1–1,10%.
- Nettogewinn >€20 Mrd. bis 2028 (fast 50% Steigerung vs. 2025).
Shareholder Remuneration – hier haben sie geliefert:
- 2025: Total €0,24 DPS (Cash-Dividende, +14% vs. 2024), Yield ~4,5%, Total Payout ~€7 Mrd. (~50% des Profits).
- Ab 2027: Cash-Dividende auf ~35% des Profits (von ~25% heute), Buybacks ~15% → mehr als verdoppelt die Cash-Dividende pro Aktie bis 2028 vs. 2025.
- Mindestens €10 Mrd. Buybacks aus 2025–2026-Gewinnen + Excess Capital (schon €5 Mrd. gestartet im Feb 2026).
- TNAVps + DPS: Hoch-teen Wachstum bis 2028 → compounding returns.
Strategische Story überzeugt: Globale Plattform mit 5 Businesses (Retail, Openbank, CIB, Wealth, Payments), Fokus auf harte Währungen (80% Kreditbuch), Bolt-on-M&A (TSB UK → ~16% RoTE, Webster US → ~18% RoTE bis 2028), AI/Data als Moat.
Ana Botíns Zitat fasst es gut zusammen: "We are building a global financial services platform... competitive moat that is difficult to replicate."
- Viele Targets sind sehr ambitioniert – >20% RoTE, Kosten jedes Jahr runter, >€20 Mrd. Profit – das erfordert perfekte Execution, keine großen Rezessionen, stabile Cost of Risk und erfolgreiche Integration von TSB/Webster (beide pending Approvals).
- Forward-looking Statements Disclaimer ist lang und detailliert (üblich, aber erinnert an Risiken: Wirtschaft, Regulierung, Klima, etc.).
- Buyback-Versprechen hängen von CET1 ~13% ab – wenn Capital Build-up langsamer läuft, könnte das gekürzt werden.
- Der Shift zu höherem Cash-Dividenden-Anteil ab 2027 ist gut für Income-Investoren, reduziert aber Buyback-Flexibilität etwas.
Mein Gesamteindruck: Das ist ein bullishes Update – Santander zeigt, dass sie nicht nur Ziele erreichen, sondern sie jedes Mal höher schrauben. Die Aktie hat in den letzten Jahren massiv outperformed, und diese Guidance rechtfertigt das Momentum weiter (viele Analysten wie RBC haben Targets schon angehoben). Wenn sie das umsetzen (und bisher haben sie geliefert), könnte das eine der attraktivsten Bank-Storys in Europa bleiben: Hohe Rendite, starke Ausschüttung, Tech-Edge.
bonDiacomova ich schätze Deine excellenten Kommentare und Einschätzungen sehr und ich teile sie auch meistens. Vorallem bin ich immer wieder überrascht, dass Du die Informationen teilweise vor den Veröffentlichungen hast :-). Ich gehe auch davon aus, dass die Entwicklung, auch mit dem Zukauf von Webster weiter positiv sein wird. Und 5 Mrd. Euro kurzfristig und danach nocheinmal 5 Mrd Euro an Aktienrückkäufen wird den Kurs (selbst bei einer schwierigen Weltlage und eventuell kleineren Zinsmargen) sicherlich positiv bewegen. Du hattest jedoch gesagt, dass du keine Euro Prognosen abgeben würdest. Warum hast du deine Einschätzung geändert?
Der Investorentag (Investor Day) von Banco Santander im Jahr 2026 findet am 25. Februar 2026 statt.
Dieser Termin wird in mehreren aktuellen Berichten und auf der offiziellen Santander-Website (im Finanzkalender) bestätigt. Analysten (z. B. von Barclays und UBS) erwarten dort wichtige Ankündigungen, insbesondere zu einer hohen Ausschüttung an Aktionäre – Schätzungen gehen von bis zu ca. 40 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen über die nächsten drei Jahre aus, dank starkem Kapitalüberschuss und guter Profitabilität.
Der Termin folgt kurz nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2025 (FY’25 Earnings am 4. Februar 2026).
Analysten sehen eine massive Steigerung der Ausschüttungen dank:
- Starkem Profit-Wachstum (RoTE >17 % möglich),
- Hohem Excess-Capital (CET1 könnte auf 14 %+ steigen, dann runter auf ~13,7–13,8 % bis 2028),
- Keinen großen M&A-Belastungen (außer z. B. TSB-Integration, die aber accretive ist).
Barclays & UBS: ~40 Mrd. € total Shareholder Returns (Dividenden + Buybacks) über die drei Jahre 2026–2028 – mehr als doppelt so viel wie im vorherigen Plan (2023–2025). Das entspricht ca. 26 % der aktuellen Marktkapitalisierung (~€155 Mrd.).
UBS-Breakdown (Beispiel): ~€14,2 Mrd. in 2026 (inkl. Extra aus Polska-Verkauf), dann ~€12 Mrd. in 2027 und ~€13 Mrd. in 2028.
Jefferies: Etwas konservativer bei ~34 Mrd. € total (bei 70 % Payout), aber immer noch sehr hoch.
Dividenden pro Aktie könnten steigen (aktuell ~€0,23 TTM), Buybacks bleiben ein großer Teil (oft 50 % der Remuneration).