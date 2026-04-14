ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Engie auf 'Market-Perform' - Ziel 29,40 Euro
- Bernstein hebt Engie Kursziel auf 29,40 Euro an
- Aktie abgestuft auf Market-Perform nach 30 Prozent
- Bernstein sieht keine weitere Outperformance
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Engie von 25,10 auf 29,40 Euro angehoben, die Aktien nach ihrem starken Lauf aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Engie sei mit rund 30 Prozent Jahresplus einer der stärksten europäischen Versorger, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montagnachmittag. Damit hätten die Anleger die strategische Neuaufstellung honoriert. Er erwartet nun aber keine Outperformance der Aktien mehr./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:00 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENGIE Aktie
Die ENGIE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 28,95 auf Tradegate (14. April 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENGIE Aktie um +0,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,89 %.
Die Marktkapitalisierung von ENGIE bezifferte sich zuletzt auf 73,35 Mrd..
ENGIE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6200 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00Euro. Von den letzten 1 Analysten der ENGIE Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten.
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Außerdem hat Engie schon massiv von der bisherigen AKW Laufzeitverlängerung in Belgien profitiert und könnte, falls eine Verlängerung über 2035 möglich ist, sich das gut bezahlen lassen.
Defensive Titel werden seit geraumer Zeit extrem gehyped. Guck Dir mal Procter&Gambel, Unilever u.s.w. an und auch andere Versorger. Die kennen nur eine Richtung.