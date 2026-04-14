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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein senkt Engie auf 'Market-Perform' - Ziel 29,40 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein hebt Engie Kursziel auf 29,40 Euro an
    • Aktie abgestuft auf Market-Perform nach 30 Prozent
    • Bernstein sieht keine weitere Outperformance
    ANALYSE-FLASH - Bernstein senkt Engie auf 'Market-Perform' - Ziel 29,40 Euro
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Engie von 25,10 auf 29,40 Euro angehoben, die Aktien nach ihrem starken Lauf aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Engie sei mit rund 30 Prozent Jahresplus einer der stärksten europäischen Versorger, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montagnachmittag. Damit hätten die Anleger die strategische Neuaufstellung honoriert. Er erwartet nun aber keine Outperformance der Aktien mehr./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:00 / UTC

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    ENGIE

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    ISIN:FR0010208488WKN:A0ER6Q

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENGIE Aktie

    Die ENGIE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 28,95 auf Tradegate (14. April 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENGIE Aktie um +0,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von ENGIE bezifferte sich zuletzt auf 73,35 Mrd..

    ENGIE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6200 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00Euro. Von den letzten 1 Analysten der ENGIE Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 29,40, was eine Steigerung von +1,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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