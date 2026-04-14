Bernstein senkt Engie auf 'Market-Perform' - Ziel 29,40 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENGIE Aktie

Die ENGIE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 28,95 auf Tradegate (14. April 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENGIE Aktie um +0,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,89 %.

Die Marktkapitalisierung von ENGIE bezifferte sich zuletzt auf 73,35 Mrd..

ENGIE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6200 %.

Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,00Euro. Von den letzten 1 Analysten der ENGIE Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten.