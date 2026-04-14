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    Der Sandmark Crypto Intelligence Report zeigt, dass fundierte Einblicke das Vertrauen der Anleger stärken

    Der Sandmark Crypto Intelligence Report zeigt, dass fundierte Einblicke das Vertrauen der Anleger stärken
    Foto: Christophe Gateau - dpa
    • 38 % der Finanzfachleute, die selbst Kryptowährungen besitzen, sehen darin eine Wachstumschance mit großem Aufwärtspotenzial
    • 96 % der professionellen Anleger blicken optimistisch in die Zukunft von Kryptowährungen als Anlageform, gegenüber nur 39 % der Anfänger
    • 25 % der Finanzfachleute bezeichnen Kryptowährungen in erster Linie als risikoreiche Anlage – unter denjenigen, die selbst darin investieren, sind es nur noch 1 von 10
    • 8 % der Befragten nennen den Zahlungsnutzen als Grund für das Halten von Kryptowährungen, doch eine breitere Akzeptanz durch Händler und die Einbindung in das Regulierungssystem werden als entscheidende Faktoren für die künftige Verbreitung angesehen
    • 42 % der Finanzfachleute nennen regulatorische Unsicherheit als ihr größtes Hindernis für eine stärkere Beteiligung institutioneller Anleger

    GENF, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- Sandmark hat heute die erste Ausgabe seines „Crypto Intelligence Report" veröffentlicht, in dem aufgezeigt wird, wie glaubwürdige und zuverlässige Informationen bei Finanzexperten und Investoren echte Überzeugung schaffen.

    Sandmark Crypto Intelligence Report: first edition of key trends shaping the digital asset landscape

    Die Studie erfasste die Einstellungen und Verhaltensweisen von über 5.000 Finanzfachleuten und Krypto-Investoren in Australien, Brasilien, Indien, Singapur, Südkorea, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA. Der in Zusammenarbeit mit der globalen Plattform für Verbrauchererkenntnisse GWI erstellte Bericht schließt eine bedeutende Lücke in der bestehenden Marktforschung, indem er sich speziell auf finanzkundige Krypto-Investoren konzentriert: diejenigen, die innerhalb und am Rande der Finanzbranche tätig sind.

    „Die meisten Krypto-Studien konzentrieren sich auf die Stimmung der Privatanleger. Wir wollten verstehen, wie Finanzfachleute – Menschen, die täglich mit Risiko und Kapital arbeiten – Kryptowährungen tatsächlich wahrnehmen und mit ihnen umgehen. Was wir herausgefunden haben, stellt eine Reihe von Annahmen in Frage", sagte Michelle Fotopoulou, Chief Marketing Officer bei Sandmark.

    Erfahrung relativiert das Risiko
    Nur jeder zehnte Finanzfachmann, der Kryptowährungen besitzt, sieht darin ein hohes Risiko, verglichen mit 25 % der breiteren Finanzfachwelt. Optimismus und Vertrauen steigen mit der aktiven Beteiligung und erreichen ihren Höhepunkt bei institutionellen Anlegern und Langzeitinhabern. Anfänger sind nach wie vor am unsichersten. Die Daten zeigen durchweg, dass praktische Erfahrung, gestützt durch zuverlässige Marktinformationen, echte Überzeugung schafft.

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