HMS Bergbau: Vorläufige Zahlen für 2025 sorgen für Aufsehen
2025 markiert für den Konzern ein Jahr des Umbruchs: IFRS-Erstumstellung, starke Ergebnissteigerung trotz Umsatzrückgang und strategische Weichenstellung zum integrierten Rohstoffhaus.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Erstmalige Umstellung der Konzernrechnung auf IFRS; dadurch eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Vorjahr und einmalige Bewertungsgewinne (u. a. Erstkonsolidierung Maatla).
- Umsatz 2025: 1,22 Mrd. Euro (Vj. 1,36 Mrd.); Rückgang hauptsächlich wegen deutlich niedrigerer Rohstoffpreise.
- EBITDA stark erhöht auf 59,4 Mio. Euro (Vj. 20,1 Mio.); davon rund 37 Mio. Euro aus einmaligen IFRS-Bewertungseffekten durch Erstkonsolidierungen.
- Jahresüberschuss 54,8 Mio. Euro (Vj. 13,2 Mio.); Eigenkapital zum 31.12.2025: 136,5 Mio. Euro (Vj. 51,1 Mio.); Eigenkapitalquote ca. 38,2% (Vj. 23,2%).
- Strategische Transformation: Ausbau zum diversifizierten, vollintegrierten Rohstoffhaus (Handel, Abbau, Vermarktung); Mehrheitsübernahmen von Maatla (Botswana) und Hoshoza (Südafrika) sowie Ausweitung der Aktivitäten bei Flüssigbrennstoffen und Schmierstoffen; positive Effekte auch 2026 erwartet.
- Investor-Informationen: Webcast am 15.04.2026 um 09:30 Uhr; vollständiger Jahresabschluss/Geschäftsbericht 2025 ab 30.06.2026 online; Vorstand prüft Optionen zur Stärkung der Kapitalbasis (mögliche Kapitalmaßnahmen).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei HMS Bergbau ist am 30.06.2026.
Der Kurs von HMS Bergbau lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,45 % im
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