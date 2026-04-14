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    HMS Bergbau: Vorläufige Zahlen für 2025 sorgen für Aufsehen

    2025 markiert für den Konzern ein Jahr des Umbruchs: IFRS-Erstumstellung, starke Ergebnissteigerung trotz Umsatzrückgang und strategische Weichenstellung zum integrierten Rohstoffhaus.

    HMS Bergbau: Vorläufige Zahlen für 2025 sorgen für Aufsehen
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252
    • Erstmalige Umstellung der Konzernrechnung auf IFRS; dadurch eingeschränkte Vergleichbarkeit mit Vorjahr und einmalige Bewertungsgewinne (u. a. Erstkonsolidierung Maatla).
    • Umsatz 2025: 1,22 Mrd. Euro (Vj. 1,36 Mrd.); Rückgang hauptsächlich wegen deutlich niedrigerer Rohstoffpreise.
    • EBITDA stark erhöht auf 59,4 Mio. Euro (Vj. 20,1 Mio.); davon rund 37 Mio. Euro aus einmaligen IFRS-Bewertungseffekten durch Erstkonsolidierungen.
    • Jahresüberschuss 54,8 Mio. Euro (Vj. 13,2 Mio.); Eigenkapital zum 31.12.2025: 136,5 Mio. Euro (Vj. 51,1 Mio.); Eigenkapitalquote ca. 38,2% (Vj. 23,2%).
    • Strategische Transformation: Ausbau zum diversifizierten, vollintegrierten Rohstoffhaus (Handel, Abbau, Vermarktung); Mehrheitsübernahmen von Maatla (Botswana) und Hoshoza (Südafrika) sowie Ausweitung der Aktivitäten bei Flüssigbrennstoffen und Schmierstoffen; positive Effekte auch 2026 erwartet.
    • Investor-Informationen: Webcast am 15.04.2026 um 09:30 Uhr; vollständiger Jahresabschluss/Geschäftsbericht 2025 ab 30.06.2026 online; Vorstand prüft Optionen zur Stärkung der Kapitalbasis (mögliche Kapitalmaßnahmen).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei HMS Bergbau ist am 30.06.2026.

    Der Kurs von HMS Bergbau lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,45 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 44,80EUR das entspricht einem Plus von +0,45 % seit der Veröffentlichung.


    HMS Bergbau

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