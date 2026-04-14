Quantum Systems baut Zusammenarbeit mit Ukraine aus

BERLIN (dpa-AFX) - Der Drohnenhersteller Quantum Systems baut seine industrielle Zusammenarbeit mit der Ukraine weiter aus. Dazu würden bei einem ranghohen politischen Treffen neue Joint Ventures unter der Initiative "Build with Ukraine" verkündet, teilte das Unternehmen in Berlin mit.

Zudem werde derzeit die Fertigung von 10.000 Mehrzweck-Quadcopter-Drohnen in Deutschland für die Streitkräfte der Ukraine hochgefahren, so das Unternehmen. Eine erste Charge sei Ende März 2026 ausgeliefert worden.