BERNSTEIN RESEARCH stuft LVMH auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH nach der Telefonkonferenz zu den Umsatzzahlen von 685 auf 600 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Entwicklung des Luxusgüterkonzerns verbessere sich dort, wo es entscheidend sei, schrieb Luca Solca in seiner zweiten Einschätzung vom Montagabend. So habe die Marke Dior eine kreative Wiederbelebung erlebt, die das Wachstum angetrieben habe. Auf dem chinesischen Absatzmarkt stiegen zudem die Konsumausgaben wieder./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 468,9EUR auf Tradegate (14. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 685
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 685
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