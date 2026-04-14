BERNSTEIN RESEARCH stuft LVMH auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH nach der Telefonkonferenz zu den Umsatzzahlen von 685 auf 600 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Entwicklung des Luxusgüterkonzerns verbessere sich dort, wo es entscheidend sei, schrieb Luca Solca in seiner zweiten Einschätzung vom Montagabend. So habe die Marke Dior eine kreative Wiederbelebung erlebt, die das Wachstum angetrieben habe. Auf dem chinesischen Absatzmarkt stiegen zudem die Konsumausgaben wieder./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:41 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 21:41 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 468,9EUR auf Tradegate (14. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 685

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 600,00 € , was eine Steigerung von +24,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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