Rheinmetall gründet Joint Venture für Marschflugkörper

Ziel der beiden Partner ist es, das Unternehmen Rheinmetall Destinus Strike Systems in der zweiten Jahreshälfte 2026 zu gründen. Hergestellt werden soll auch der Marschflugkörper Ruta, den die Ukraine bereits gegen russische Ziele einsetzt, nachdem weitere Lieferungen aus den USA mehrfach unsicher waren.

DÜSSELDORF/BERLIN (dpa-AFX) - Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall will gemeinsam mit dem niederländischen Partner Destinus die Herstellung von Marschflugkörpern und Raketensystemen hochfahren. Dazu sei die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens ("Joint Venture") vereinbart worden, das auch die Ukraine beliefern soll, teilte das Unternehmen mit.

Industrielle Basis in Europa



Zu den Plänen für das neue Gemeinschaftsunternehmen erklärte Rheinmetall-Chef Armin Papperger: "Wir müssen die industrielle Basis für moderne Verteidigungssysteme in Europa ausbauen. Dieses Joint Venture spiegelt diese Notwendigkeit wider."

Destinus entwickelt und fertigt nach Unternehmensangaben Marschflugkörpersysteme und Turbostrahltriebwerke und verfügt über ein Serienproduktionsprogramm in Europa, mit dem derzeit über 2.000 Marschflugkörpersysteme pro Jahr hergestellt werden./cn/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 1.494 auf Tradegate (14. April 2026, 09:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,38 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 68,51 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.157,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.830,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +22,65 %/+54,16 % bedeutet.



