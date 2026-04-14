Rheinmetall gründet Joint Venture für Marschflugkörper
- Rheinmetall und Destinus gründen Joint Venture 2026
- Produktion von Marschflugkörpern, inklusive Ruta
- Lieferungen an Ukraine stärken europäische Produktion
DÜSSELDORF/BERLIN (dpa-AFX) - Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall will gemeinsam mit dem niederländischen Partner Destinus die Herstellung von Marschflugkörpern und Raketensystemen hochfahren. Dazu sei die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens ("Joint Venture") vereinbart worden, das auch die Ukraine beliefern soll, teilte das Unternehmen mit.
Ziel der beiden Partner ist es, das Unternehmen Rheinmetall Destinus Strike Systems in der zweiten Jahreshälfte 2026 zu gründen. Hergestellt werden soll auch der Marschflugkörper Ruta, den die Ukraine bereits gegen russische Ziele einsetzt, nachdem weitere Lieferungen aus den USA mehrfach unsicher waren.
Industrielle Basis in Europa
Zu den Plänen für das neue Gemeinschaftsunternehmen erklärte Rheinmetall-Chef Armin Papperger: "Wir müssen die industrielle Basis für moderne Verteidigungssysteme in Europa ausbauen. Dieses Joint Venture spiegelt diese Notwendigkeit wider."
Destinus entwickelt und fertigt nach Unternehmensangaben Marschflugkörpersysteme und Turbostrahltriebwerke und verfügt über ein Serienproduktionsprogramm in Europa, mit dem derzeit über 2.000 Marschflugkörpersysteme pro Jahr hergestellt werden./cn/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 1.494 auf Tradegate (14. April 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 68,51 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.157,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.830,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +22,65 %/+54,16 % bedeutet.
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Der Verleger Holger Friedrich, ehemals Stasi IM (in Stasi-Unterlagen unter dem Decknamen „Peter Bernstein“ geführt) zeichnet sich mit seiner „Berliner Zeitung“ regelmäßig durch eine besonders kritische Haltung gegenüber der Rüstungsindustrie sowie durch eine teils prorussisch wirkende Berichterstattung aus – was ihr nicht selten den spöttischen Beinamen „Berliner Prawda“ eingebracht hat. Insofern sind Artikel wie die verlinkten wenig verwunderlich. Lafaces Post ist daher eine durchaus lohnende Empfehlung, solche Beiträge entsprechend einzuordnen.
Die Berichte der Berliner Zeitung und von Alexander Dergay sollte man kritisch hinterfragen. Das Blatt fährt unter Holger Friedrich einen Kurs gegen die Industrie. Besonders bei Rheinmetall wird oft mit anonymen Insidern gearbeitet. Das macht die Behauptungen über angebliche Powerpoint-Projekte kaum prüfbar. Es wirkt wie eine gezielte Kampagne gegen die Rüstungsbranche.
Etwas mehr Entspannung würde dem Thread guttun. Die Diskussion dreht sich im Kreis. Ob 1.000 oder 2.000 Euro, am Ende entscheiden die Fakten und nicht die Lautstärke der Kommentare. Ein Aktiensplit könnte die elegante Lösung sein, um beide Lager zu versöhnen. Dann landen wir bei dreistelligen Kursen und selbst mrsir behält am Ende technisch recht. Solche Szenarien sind weitaus realistischer als das gegenseitige Zerfleischen.