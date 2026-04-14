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    Rheinmetall gründet Joint Venture für Marschflugkörper

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall und Destinus gründen Joint Venture 2026
    • Produktion von Marschflugkörpern, inklusive Ruta
    • Lieferungen an Ukraine stärken europäische Produktion
    Rheinmetall gründet Joint Venture für Marschflugkörper
    Foto: David Young - dpa

    DÜSSELDORF/BERLIN (dpa-AFX) - Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall will gemeinsam mit dem niederländischen Partner Destinus die Herstellung von Marschflugkörpern und Raketensystemen hochfahren. Dazu sei die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens ("Joint Venture") vereinbart worden, das auch die Ukraine beliefern soll, teilte das Unternehmen mit.

    Ziel der beiden Partner ist es, das Unternehmen Rheinmetall Destinus Strike Systems in der zweiten Jahreshälfte 2026 zu gründen. Hergestellt werden soll auch der Marschflugkörper Ruta, den die Ukraine bereits gegen russische Ziele einsetzt, nachdem weitere Lieferungen aus den USA mehrfach unsicher waren.

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    Industrielle Basis in Europa

    Zu den Plänen für das neue Gemeinschaftsunternehmen erklärte Rheinmetall-Chef Armin Papperger: "Wir müssen die industrielle Basis für moderne Verteidigungssysteme in Europa ausbauen. Dieses Joint Venture spiegelt diese Notwendigkeit wider."

    Destinus entwickelt und fertigt nach Unternehmensangaben Marschflugkörpersysteme und Turbostrahltriebwerke und verfügt über ein Serienproduktionsprogramm in Europa, mit dem derzeit über 2.000 Marschflugkörpersysteme pro Jahr hergestellt werden./cn/DP/nas

    Rheinmetall

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 1.494 auf Tradegate (14. April 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 68,51 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.157,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.830,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +22,65 %/+54,16 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetall: Debatten zu großen Beschaffungsaufträgen (Rahmenvertrag bis ~2,4 Mrd. für Loitering‑Munition; NATO‑Auftrag im niedrigen dreistelligen Mio‑Bereich), Joint Venture mit Destinus, Führungsrolle bei Munition, strittige technische Reife von Drohnen/Powerpoint‑Vorwurf, unbestätigte Praxiserfolge des Skynex‑Systems und mögliche Auswirkungen auf Auftragslage, Bewertung und Kurs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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    Rheinmetall gründet Joint Venture für Marschflugkörper Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall will gemeinsam mit dem niederländischen Partner Destinus die Herstellung von Marschflugkörpern und Raketensystemen hochfahren. Dazu sei die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens ("Joint Venture") …
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