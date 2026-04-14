    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsComet Holding AktievorwärtsNachrichten zu Comet Holding
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Comet verzeichnet Rekord-Auftragseingang – Jetzt mehr erfahren!

    Comet startet mit solidem Auftragsschub ins Jahr 2026: Trotz leicht tieferem Umsatz legt der Auftragseingang deutlich zu und stützt einen zuversichtlichen, aber vorsichtigen Ausblick.

    Comet verzeichnet Rekord-Auftragseingang – Jetzt mehr erfahren!
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Q1/26 Nettoumsatz: CHF 106,3 Mio. (−4,5% gegenüber Q1/25; +5,8% bei konstanten Wechselkursen; Q1/25: CHF 111,2 Mio.)
    • Auftragseingang stark erhöht auf CHF 144,9 Mio. im Q1/26 (+22,3% vs Q1/25; +11,6% vs Q4/25) und Book-to-Bill von 1,4, getragen von allen Divisionen.
    • Divisionen: PCT und IXS mit rückläufigen Umsätzen, IXM mit solidem Wachstum; PCT profitierte besonders vom beginnenden Halbleiteraufschwung.
    • Branche/Geopolitik: Halbleiterindustrie im Q1/26 resilient; nur begrenzte direkte Auswirkungen der geopolitischen Lage, jedoch höhere Energie-, Transport- und Rohstoffkosten möglich; Comet hat geringe direkte Präsenz im Nahen Osten.
    • Ausblick 2026: Markt erwartet 15–25% mehr Ausgaben für Wafer-Fertigungsanlagen; Comet bestätigt Prognose und sieht Nettoumsatz sowie bereinigte EBITDA-Marge deutlich über 2025, bleibt aber hinsichtlich Timing und Stärke des Zyklus quantitativ vorsichtig.
    • Sonstiges: Bereinigte EBITDA-Marge schliesst Einmaleffekte von rund 3 Prozentpunkten (u. a. Penang-Ramp-up, Effizienzprogramm) aus; guter Auftragsbestand soll zu Fortschritten beim Nettoumsatz in Q2/26 und im weiteren Jahresverlauf führen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Comet Holding ist am 31.07.2026.


    Comet Holding

    +9,82 %
    +22,87 %
    +24,17 %
    +32,64 %
    +50,31 %
    +32,64 %
    +40,57 %
    +2.180,68 %
    ISIN:CH0360826991WKN:A2DNSP





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Comet verzeichnet Rekord-Auftragseingang – Jetzt mehr erfahren! Comet startet mit solidem Auftragsschub ins Jahr 2026: Trotz leicht tieferem Umsatz legt der Auftragseingang deutlich zu und stützt einen zuversichtlichen, aber vorsichtigen Ausblick.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     