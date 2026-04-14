Comet verzeichnet Rekord-Auftragseingang – Jetzt mehr erfahren!
Comet startet mit solidem Auftragsschub ins Jahr 2026: Trotz leicht tieferem Umsatz legt der Auftragseingang deutlich zu und stützt einen zuversichtlichen, aber vorsichtigen Ausblick.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Q1/26 Nettoumsatz: CHF 106,3 Mio. (−4,5% gegenüber Q1/25; +5,8% bei konstanten Wechselkursen; Q1/25: CHF 111,2 Mio.)
- Auftragseingang stark erhöht auf CHF 144,9 Mio. im Q1/26 (+22,3% vs Q1/25; +11,6% vs Q4/25) und Book-to-Bill von 1,4, getragen von allen Divisionen.
- Divisionen: PCT und IXS mit rückläufigen Umsätzen, IXM mit solidem Wachstum; PCT profitierte besonders vom beginnenden Halbleiteraufschwung.
- Branche/Geopolitik: Halbleiterindustrie im Q1/26 resilient; nur begrenzte direkte Auswirkungen der geopolitischen Lage, jedoch höhere Energie-, Transport- und Rohstoffkosten möglich; Comet hat geringe direkte Präsenz im Nahen Osten.
- Ausblick 2026: Markt erwartet 15–25% mehr Ausgaben für Wafer-Fertigungsanlagen; Comet bestätigt Prognose und sieht Nettoumsatz sowie bereinigte EBITDA-Marge deutlich über 2025, bleibt aber hinsichtlich Timing und Stärke des Zyklus quantitativ vorsichtig.
- Sonstiges: Bereinigte EBITDA-Marge schliesst Einmaleffekte von rund 3 Prozentpunkten (u. a. Penang-Ramp-up, Effizienzprogramm) aus; guter Auftragsbestand soll zu Fortschritten beim Nettoumsatz in Q2/26 und im weiteren Jahresverlauf führen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Comet Holding ist am 31.07.2026.
+9,82 %
+22,87 %
+24,17 %
+32,64 %
+50,31 %
+32,64 %
+40,57 %
+2.180,68 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte