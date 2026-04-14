ANALYSE-FLASH
UBS hebt Tesla auf 'Neutral' - Ziel bleibt bei 352 Dollar
- UBS stuft Tesla von Sell auf Neutral hoch Kursziel 352
- US Autobranche erlebte einen wilden Ritt laut UBS
- Positiver Stimmungsimpuls möglich für Tesla laut UBS
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla bei unverändertem Kursziel von 352 US-Dollar von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Für die US-Autobranche seien die vergangenen Monate ein wilder Ritt gewesen, schrieb Joseph Spak am Dienstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Für die Autobauer selbst seien die Investoren zu skeptisch. Tesla habe unter Druck gestanden. Sie könnten zwar einen enttäuschenden Bericht liefern, unerwartet käme dies allerdings nicht. Beim Blick nach vorn sieht er zudem mögliche positive Stimmungsimpulse./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 303,8 auf Tradegate (14. April 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Bil..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 382,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -52,53 %/+63,69 % bedeutet.
Analyst: UBS
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Bild berichtet wieder mal von den Tesla Todesfallen:
Wie von mir und dem Stammtisch vorausgesagt, das Cybercrap kommt entgegen der Aussage des Marsimperators mit Lenkrad: