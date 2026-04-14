UBS hebt Tesla auf 'Neutral' - Ziel bleibt bei 352 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 303,8 auf Tradegate (14. April 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Bil..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 382,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -52,53 %/+63,69 % bedeutet.