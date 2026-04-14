TEMSA liefert 15 Elektrobusse nach Litauen und baut damit seine europäische Präsenz weiter aus

An der Übergabezeremonie in Kaunas nahmen Vertreter der Europäischen Kommission, der Zentralregierung und der kommunalen Behörden sowie Mitglieder der zentralen Projektmanagementagentur und der Vorstandsvorsitzende von TEMSA, Evren Güzel, teil.

ADANA, Türkei, 14. April 2026 /PRNewswire/ -- TEMSA hat 15 Elektrobusse des Typs MD9 electriCITY nach Litauen geliefert, einem der führenden europäischen Märkte für die Elektrifizierung des öffentlichen Nahverkehrs. Mit den für das Jahr 2026 geplanten zusätzlichen Auslieferungen wird die Gesamtzahl der auf dem litauischen Markt eingesetzten TEMSA-Fahrzeuge 321 Einheiten erreichen.

Die neu ausgelieferten Fahrzeuge werden von UAB Kautra, einem der größten öffentlichen Verkehrsbetriebe Litauens und langjährigen TEMSA-Partner seit mehr als 20 Jahren, im öffentlichen Personennahverkehr für Gemeinden eingesetzt. Die Lieferung ist Teil der umfassenderen Strategie Litauens zur Beschleunigung des Übergangs zu emissionsfreien öffentlichen Verkehrssystemen.

Litauen ist einer der europäischen Vorreiter bei der Elektrifizierung des Verkehrs. Jüngsten Daten der Europäischen Kommission zufolge machten Elektrobusse im Jahr 2025 etwa 52 % aller Neuzulassungen von Bussen im Land aus, was das starke Engagement des Landes für nachhaltige Mobilität unterstreicht.

"Eine ‚Preferred Mobility Brand', die sich an realen Bedürfnissen orientiert"

Evren Güzel, CEO von TEMSA, kommentierte die Lieferung wie folgt: "TEMSA ist ein Mobilitätspartner mit fast 60 Jahren Erfahrung. Unsere Fahrzeuge sind in 70 Ländern im Einsatz. Wir bei TEMSA arbeiten daran, die „Preferred Mobility Brand" zu werden. Und während dieser Reise haben wir uns auf eine Idee konzentriert: Die Mobilität auf die tatsächlichen Bedürfnisse abstimmen. Denn jeder Kunde, jeder Markt, jede Region ist anders. Und das Verständnis dieser Unterschiede ist das Herzstück unserer Arbeit. Bei TEMSA sind unsere Grundsätze klar. Wir sind nahbar, unternehmerisch und agil. Wir hören unseren Kunden aufmerksam zu. Und wir setzen das Gehörte in echte und wertvolle Lösungen um. In der Tat haben wir uns als Branche seit vielen Jahren auf diesen Wandel vorbereitet. Bei TEMSA investieren wir schon seit langem in die Elektrifizierung. Heute haben wir 11 Null-Emissions-Fahrzeuge in unserem Portfolio. Wir entwickeln unsere eigenen Batteriesysteme. Wir investieren in Lade- und Energielösungen. Dadurch können wir über die Herstellung hinausgehen und als echter Mobilitätspartner agieren". TEMSA baut seine Position in ganz Europa weiter aus, sowohl durch neue Markteintritte als auch durch wachsende Lieferungen auf bestehenden Märkten.