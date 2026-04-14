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    UBS stuft Tesla auf 'Neutral'

    UBS stuft Tesla auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla bei unverändertem Kursziel von 352 US-Dollar von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Für die US-Autobranche seien die vergangenen Monate ein wilder Ritt gewesen, schrieb Joseph Spak am Dienstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Für die Autobauer selbst seien die Investoren zu skeptisch. Tesla habe unter Druck gestanden. Sie könnten zwar einen enttäuschenden Bericht liefern, unerwartet käme dies allerdings nicht. Beim Blick nach vorn sieht er zudem mögliche positive Stimmungsimpulse./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 303,8EUR auf Tradegate (14. April 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Joseph Spak
    Analysiertes Unternehmen: Tesla
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 352
    Kursziel alt: 352
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 352,00$, was einem Rückgang von -2,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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