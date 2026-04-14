UBS stuft Tesla auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla bei unverändertem Kursziel von 352 US-Dollar von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Für die US-Autobranche seien die vergangenen Monate ein wilder Ritt gewesen, schrieb Joseph Spak am Dienstag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Für die Autobauer selbst seien die Investoren zu skeptisch. Tesla habe unter Druck gestanden. Sie könnten zwar einen enttäuschenden Bericht liefern, unerwartet käme dies allerdings nicht. Beim Blick nach vorn sieht er zudem mögliche positive Stimmungsimpulse./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 02:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 303,8EUR auf Tradegate (14. April 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Joseph Spak
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 352
Kursziel alt: 352
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Joseph Spak
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 352
Kursziel alt: 352
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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