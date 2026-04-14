BERENBERG stuft NEMETSCHEK AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) sei strategisch sinnvoll, schrieb Nay Soe Naing am Dienstag. Damit ergänze der Bausoftwarespezialist sein Ankerprodukt Bluebeam./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:40 / GMT
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Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 59,65EUR auf Tradegate (14. April 2026, 09:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Nay Soe Naing
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nay Soe Naing
Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 115
Kursziel alt: 115
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