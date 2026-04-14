JEFFERIES stuft NORDEX AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Auftragslage im ersten Quartal sei gut gewesen, aber nicht ganz so stark wie gedacht, schrieb Constantin Hesse am Dienstag. Die durchschnittlichen Verkaufspreise der Windkraftanlagen seien solide gewesen./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 45,44EUR auf Tradegate (14. April 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

