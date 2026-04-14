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    Amazon vor Übernahme von Satellitenbetreiber Globalstar

    Für Sie zusammengefasst
    • Amazon steht kurz vor Übernahme von Globalstar
    • Amazon baut mit Amazon Leo tausende Satelliten
    • Globalstar Marktwert etwa 9,4 Milliarden US-Dollar
    Kreise - Amazon vor Übernahme von Satellitenbetreiber Globalstar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SEATTLE/COVINGTON (dpa-AFX) - Der Online-Händler und Internetkonzern Amazon steht Insidern zufolge vor der Übernahme des Satellitenbetreibers Globalstar . Dadurch würde das Unternehmen mit dem Aufbau seines eigenen Satellitengeschäfts vorankommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Dienstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Mit dem Satellitengeschäft könnte Amazon dem Starlink-Dienst von Tesla-Chef Elon Musk Konkurrenz machen. An der Börse ist Globalstar derzeit mehr als neun Milliarden US-Dollar wert.

    Dem Bericht zufolge befinden sich Amazon und Globalstar in fortgeschrittenen Gesprächen. Der Übernahmeplan könnte noch im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. Allerdings könnten die Verhandlungen auch scheitern oder sich länger hinziehen. Amazon lehnte eine Stellungnahme auf Nachfrage von Bloomberg ab. Globalstar reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

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    Amazon baut unter dem Namen Amazon Leo ein eigenes Netz aus Satelliten im niedrigen Orbit auf. Es soll mit mehr als 7.700 Satelliten schnelles Internet in ländliche und abgeschiedene Gebiete bringen. Derzeit laufen Tests mit Unternehmen. Von den für Juli beantragten 1.600 Satelliten ist Amazon jedoch noch weit entfernt.

    Der Aktienkurs von Globalstar hat sich im vergangenen Jahr fast vervierfacht. Inzwischen kommt das Unternehmen auf einen Marktwert von etwa 9,4 Milliarden US-Dollar (8,0 Mrd Euro)./stw/mne/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 204,3 auf Tradegate (14. April 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +11,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,20 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 290,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 301,00USD was eine Bandbreite von +29,21 %/+46,76 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons KI- und Chip‑Zahlen aus Jassys Aktionärsbrief (AWS‑KI‑Runrate >15 Mrd., Chip‑Sparte >20 Mrd./theoretisch 50 Mrd.), massive Investitionen (~200 Mrd. CapEx) und deren Belastung des freien Cashflows. Diskutiert werden Analysten‑Kursziele (Durchschnitt ~279 USD, Einzelziele 260–285), kurzfristige Kursreaktionen (+5–6%), technische Marken (50/200‑Tage‑Durchschnitte), anstehende Quartalszahlen Ende April und 10b5‑1‑Insiderverkäufe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

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    dpa-AFX
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