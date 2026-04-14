Kreise
Amazon vor Übernahme von Satellitenbetreiber Globalstar
- Amazon steht kurz vor Übernahme von Globalstar
- Amazon baut mit Amazon Leo tausende Satelliten
- Globalstar Marktwert etwa 9,4 Milliarden US-Dollar
SEATTLE/COVINGTON (dpa-AFX) - Der Online-Händler und Internetkonzern Amazon steht Insidern zufolge vor der Übernahme des Satellitenbetreibers Globalstar . Dadurch würde das Unternehmen mit dem Aufbau seines eigenen Satellitengeschäfts vorankommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Dienstag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Mit dem Satellitengeschäft könnte Amazon dem Starlink-Dienst von Tesla-Chef Elon Musk Konkurrenz machen. An der Börse ist Globalstar derzeit mehr als neun Milliarden US-Dollar wert.
Dem Bericht zufolge befinden sich Amazon und Globalstar in fortgeschrittenen Gesprächen. Der Übernahmeplan könnte noch im Laufe des Tages bekannt gegeben werden. Allerdings könnten die Verhandlungen auch scheitern oder sich länger hinziehen. Amazon lehnte eine Stellungnahme auf Nachfrage von Bloomberg ab. Globalstar reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Amazon baut unter dem Namen Amazon Leo ein eigenes Netz aus Satelliten im niedrigen Orbit auf. Es soll mit mehr als 7.700 Satelliten schnelles Internet in ländliche und abgeschiedene Gebiete bringen. Derzeit laufen Tests mit Unternehmen. Von den für Juli beantragten 1.600 Satelliten ist Amazon jedoch noch weit entfernt.
Der Aktienkurs von Globalstar hat sich im vergangenen Jahr fast vervierfacht. Inzwischen kommt das Unternehmen auf einen Marktwert von etwa 9,4 Milliarden US-Dollar (8,0 Mrd Euro)./stw/mne/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 204,3 auf Tradegate (14. April 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +11,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,20 Bil..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 290,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 301,00USD was eine Bandbreite von +29,21 %/+46,76 % bedeutet.
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Sein stärkstes Argument gegen die KI-Blasen? Drei Jahre nach dem Start der Amazon Cloud AWS lag der hochgerechnete Jahresumsatz bei 58 Mio. $. Nach drei Jahren der aktuellen KI-Welle macht AWS im KI-Bereich schon 15 Mrd. $ an hochgerechnetem Jahresumsatz. Das ist eine 260-fach schnellere Adoption. Der Vergleich hinkt natürlich, weil AWS schon einen riesigen Kundenstamm hat, an den sie jetzt KI-Leistungen verkaufen. Krass ist es trotzdem.
Noch spannender: Jassy meinte, dass das hauseigene KI-Chip-Business als eigenständige Firma schon jetzt 50 Mrd. $ Umsatz machen würde. Und Amazon denkt offenbar darüber nach, diese Chips nicht nur intern über AWS anzubieten, sondern auch an externe Firmen zu verkaufen.
An der Börse kam das alles sehr gut an, die Aktie hat gestern rund 6% zugelegt. Der ganze Brief lohnt sich übrigens wie immer:
https://s2.q4cdn.com/299287126/files/doc_financials/2026/ar/2025-Shareholder-Letter-Final.pdf
Quelle Trader-Zeitung 09.04.26
AMAZON:
DIE VIER WICHTIGSTEN STATEMENTS AUS DEM AKTIONÄRSBRIEF VON CEO ANDY JASSY! •
Amazon CEO Andy Jassy unterstreicht mit dem Aktionärsbrief, dass Amazon zum Top-Gewinner von KI und Physical AI wird.
• Unser Szenario steht, dass Amazon eine Neubewertungschance dank KI, Margenanstieg im eCommerce und dem neuen Satellitenbusiness ist!
Jörg Meyer schreibt um 15:30 Uhr:
Warum wir für Amazon (i) sehr bullisch sind und die Aktie im US-Musterdepot höher gewichtet haben, haben wir zuletzt deutlich aufgezeigt. Bis Ende der Dekade kann der Wert problemlos auf 400 USD steigen. Das untermauert auch der heutige Brief vom CEO Andy Jassy an die Aktionäre – die vier wichtigsten Statements: 1. Die Geburt eines neuen Giganten: 15 Mrd. USD KI-Umsatzrate Jassy räumte mit Spekulationen auf, dass der KI-Sektor eine Blase sein könnte. Für Amazon sei KI kein isoliertes Projekt, sondern ein „Multiplikator“, der jedes Kundenerlebnis neu definieren werde. Die Zahlen untermauern diesen Optimismus: Während AWS drei Jahre nach seinem Start eine Umsatzrate von 58 Mio. USD verzeichnete, liegt die KI-spezifische Umsatzrate von AWS heute, drei Jahre nach dem Durchbruch der generativen KI, bereits bei über 15 Mrd. USD. Um diese Nachfrage zu bedienen, baut Amazon seine Infrastruktur massiv aus. Die geplanten In vestitionen von 200 Mrd. USD im Jahr 2026 haben zwar den frei en Cashflow (FCF) im Jahr 2025 auf 11 Mrd. USD gedrückt (nach 38 Mrd. USD im Vorjahr), doch Jassy betont die langfristige Rentabilität: „KI ist eine einmalige Chance, bei der das derzeitige Wachstum beispiellos ist und das künftige Wachstum noch größer ausfallen wird […] Wir werden nicht konservativ spielen. Wir investieren, um der bedeutende Marktführer zu sein.“ 2. Chip-Sparte mit jährlicher Run-Rate von über 20 Mrd. USD Ein Kernstück der Strategie ist die Abkehr von der reinen Abhängigkeit von Drittanbietern wie Nvidia. Jassy enthüllte, dass Amazons eigenes Chip-Geschäft (Graviton, Trainium, Nitro) mittlerweile eine jährliche Umsatzrate von über 20 Mrd. USD erreicht hat und mit dreistelligen Raten wächst – eine beeindruckende Skalierung ausgehend von einer Run-Rate von 10 Mrd. USD im vierten Quartal 2025. Hätte Amazon diese Sparte als eigenständiges Unternehmen aufgestellt und Chips an Dritte verkauft, läge der theoretische Jahresumsatz laut Jassy bereits bei etwa 50 Mrd. USD. Die Nachfrage nach Amazons KI-Hardware ist immens: Das Modell Trainium 2, das eine um 30 % bessere Preis-Leistung als vergleichbare GPUs bietet, ist bereits weitgehend ausverkauft. Während der neue Trainium 3 nahezu vollständig abonniert ist, wurde selbst für den Trainium 4, der erst in rund 18 Monaten verfügbar sein wird, bereits ein erheblicher Teil der Kapazitäten durch Kunden vorab reserviert.
3. Amazon Leo: 500 Delta-Flugzeuge und 200 Satelliten im Visier Ein zentraler Pfeiler für das künftige Wachstum ist das Satelliten-Netzwerk „Amazon Leo“. Jassy bezeichnete das Projekt als entscheidend, um die digitale Kluft in ländlichen Regionen zu schließen. Mit über 200 Satelliten – tausende mehr folgen die nächsten Jahre - betreibt Amazon bereits das drittgrößte Netzwerk im niedrigen Erdorbit (LEO). Die technische Über legenheit soll Kunden überzeugen. Die Uplink-Performance liege sechsmal und die Downlink-Performance doppelt so hoch wie bei derzeitigen Alternativen – und das bei geringeren Kosten als die Konkurrenz. Strategisch ist „Leo“ eng mit AWS verknüpft, um Regierungen und Unternehmen den nahtlosen Datentransfer für KI-Analysen zu ermöglichen. Obwohl der offizielle Start erst für Mitte 2026 geplant ist, verbucht Amazon bereits massive Umsatzverpflichtungen. Delta Airlines hat angekündigt, ab 2028 rund 500 Flugzeuge mit Amazon Leo auszustatten. Weitere Kunden sind JetBlue, AT&T, Vodafone und die NASA. 4. Über 1 Million Roboter in Logistikzentren Auch im Kerngeschäft setzt Amazon auf radikale Effizienz. Mit über einer Million Robotern in den Logistikzentren wurden im Jahr 2026 bereits über 500 Millionen Einheiten am selben Tag ausgeliefert. Parallel dazu wuchs das Lebensmittelgeschäft auf über 150 Mrd. USD Bruttoumsatz an, was Amazon zum zweitgrößten Lebensmittelhändler der USA macht. Besonders erfolgreich ist die Integration von frischen Lebensmitteln in das Same-Day-Netzwerk, wo sie mittlerweile neun der zehn meistbestellten Artikel ausmachen.
Fazit:
Unsere Amazon-Story wird untermauert. Im eCommerce zementiert man den Burggraben durch den Ausbau der Automatisierung mittels Robotern und immer schnelleren Lieferungen. Das Business mit eigenen Chips wächst rasant, mit denen sich die Serving-Kosten reduzieren lassen. Der zunehmende Einsatz von KI-Tools sowie das Wachstum bei OpenAI und Anthropic befeuernd das AWS-Geschäft und machen dort Erlöse von 600 Mrd. USD bis 2036 wahrscheinlich. Die Basis für eine mittelfristige Rally der Amazon-Aktie entsteht!