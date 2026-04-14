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    Dax dank Friedenshoffnung wieder bei 24.000 Punkten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax gewinnt Auftrieb durch Hoffnung auf Frieden
    • Dax kurz nach Handelsbeginn über 24000 Punkten
    • Chance auf Ende der Kämpfe und Öffnung der Straße
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax dank Friedenshoffnung wieder bei 24.000 Punkten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf einen Frieden im Nahen Osten hat dem Dax am Dienstag klar Auftrieb gegeben. Kurz nach Handelsbeginn überwand der wichtigste deutsche Aktienindex die Marke von 24.000 Punkten, über welcher die Erholung in der Vorwoche Grenzen aufgezeigt bekommen hatte. Zuletzt stand noch ein Plus von 1,04 Prozent auf 23.988 Punkte zu Buche.

    Der MDax mit den mittelgroßen hiesigen Börsenunternehmen gewann am Dienstagmorgen 1,22 Prozent auf 30.621 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um knapp 0,8 Prozent bergauf.

    Da die USA und der Iran eine weitere Gesprächsrunde erwägten, bestehe "die Chance auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ein Friedensabkommen würde zudem die Straße von Hormus öffnen, einen für die Weltwirtschaft wichtigen Schifffahrtsweg./gl/men





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