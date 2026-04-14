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    Evotec Aktie mit kräftigem Kursplus - 14.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Evotec Aktie bisher um +7,03 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie mit kräftigem Kursplus - 14.04.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 14.04.2026

    Die Evotec Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +7,03 % auf 5,0700 zulegen. Das sind +0,3330  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,83 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Evotec Aktie. Nach einem Plus von +5,83 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 5,0700, mit einem Plus von +7,03 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei Evotec konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -27,29 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,67 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,11 %. Im Jahr 2026 gab es für Evotec bisher ein Minus von -13,68 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,67 %
    1 Monat +22,11 %
    3 Monate -27,29 %
    1 Jahr -12,68 %
    Stand: 14.04.2026, 09:30 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs Kursentwicklung und die Bewertung des Dark-Blue-Deals. Die Upfront-Zahlung von 12,1 Mio USD wird als zu gering gesehen, während bis zu 840 Mio USD an Meilensteinen möglich sind; Evotec hält ca. 20–22% daran, wert ca. 170 Mio USD. Debatten drehen sich um realistische Milestones, Folgezahlungen und die Vertrauenswürdigkeit der RBC-Infos. Gleichzeitig gibt es positive Erwartungen an Bilanz und Q1/26, aber Unsicherheit bleibt.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 883,13 Mio.EUR € wert.

    BERENBERG stuft Evotec auf 'Buy'


    Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Der Wirkstoffforscher verzeichne eine verstärkte Nachfrage von Unternehmen, die Präparate mit KI-Unterstützung entwickelt hätten und nun "in …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Lonza Group und Co.

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,40 %.

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    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    +6,45 %
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    +21,85 %
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    ISIN:DE0005664809WKN:566480



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