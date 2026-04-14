Börse, Baby!
ASML, TSMC, Nvidia: Kommt jetzt der nächste Beweis für den Chip-Hunger?
Die Chipbranche geht in den nächsten Härtetest: ASML, TSMC und Nvidia stehen vor den Earnings. Wie steht es um den KI-Boom? Retten Halbleiter-Aktien wieder den Markt?
- Chipbranche im Härtetest vor ASML TSMC Nvidia
- KI-Boom zeigt Signal für Halbleiternachfrage
- ASML und TSMC im Aufwärtstrend mit Allzeithochs
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Es ist wieder Berichtssaison, Earnings-Season! Die Unternehmen geben wieder einen Einblick in ihre Geschäftsbücher. Traditionell eröffnet die Saison in den USA mit den großen Banken. Und bereits am Mittwoch und Donnerstag folgen zwei Halbleiter-Riesen: ASML und TSMC.
Der Markt schaut besonders auf die Halbleiter-Aktien, da die Geschäftszahlen eine signifikante Aussage über den KI-Hunger, die aktuelle Nachfrage zum Halbleitermarkt geben. Denn die letzte Bullenphase wurde maßgeblich durch den riesigen Chip-Hunger angetrieben.
ASML
Der Kurs der Anteilsscheine von ASML bewegt sich über allen wichtigen Durchschnitten. Das Momentum liegt derzeit klar auf der Seite des Chipherstellers, in diesem Jahr konnten bereits mehrere Allzeithochs eingestellt werden. Auch ein Blick auf die Put/Call-Ratio verrät: die Anleger sind leicht bullish eingestellt. Die Optionen mit Ablaufdatum bis zum Freitag (17.04.) zeigen eine Ratio mit dem Wert 0,78, das bedeutet: Es gibt weniger Put- als Call-Optionen.
Auch bei Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) bleibt der Trend bullish. Auch hier scheint die KI-Story noch intakt. Die Aktien von TSMC bewegen sich leicht unter dem Allzeithoch.
In der neuesten Folge des wallstreet-ONLINE-Podcast Börse, Baby! schauen wir genauer hin. Außerdem geben wir euch 4 KERN-KENNZAHLEN mit, die man unbedingt vor den Earnings kennen sollte, bevor man eine Aktie kauft!
ES IST ZEIT FÜR BÖRSE, BABY!
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